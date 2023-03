Conferencia de prensa final de Ramírez-Dogboe El Cubano dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramirez (11-1, 7 KOs) y el ex campeón mundial de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (24-2, 15 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su choque este sábado por el título mundial vacante de peso pluma de la OMB en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. Robeisy Ramirez: “Este campamento ha sido totalmente diferente. Hicimos muchas cosas nuevas con mi entrenador de fuerza y ​​acondicionamiento. Pero estamos listos para esta pelea y para las peleas que suceden después”. Isaac Dogboe: “Ahora tengo una segunda oportunidad. Sé que Robeisy es duro. Es un buen boxeador. Pero sé que saldremos con la victoria el 1 de abril”. Subasta de Picasso-Aleem por eliminatoria WBC este 31 de marzo El WBC y el Seguro social Mexicano presentan gran proyecto de educación Like this: Like Loading...

