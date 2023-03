Subasta de Picasso-Aleem por eliminatoria WBC este 31 de marzo El WBC llevará a cabo una subasta por el segundo mandato de la división de peso supergallo entre David Picasso de México y Ra’eese Aleem de EE. UU. El campeón del WBC, Stephen Fulton, defenderá su título ante Naoya Inoue y el primer obligatorio es Luis Nery, quien logró la eliminación final en una sensacional pelea frente a Azat Hovhannisyan. Durante su Convención, el WBC ordenó una eliminación final para el segundo mandato entre Picasso y Aleem, pero los campamentos no han podido llegar a un acuerdo. Así, la ceremonia de subasta se realizará este 31 de marzo a las 12:00 horas en la Ciudad de México. Cualquier promotor registrado con buena reputación puede participar en persona o por Zoom. Conferencia de prensa inaugural de Haney-Loma Conferencia de prensa final de Ramírez-Dogboe Like this: Like Loading...

