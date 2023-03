Conferencia de prensa inaugural de Haney-Loma El rey indiscutible de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) y el ex campeón mundial de tres pesos y rey ​​libra por libra Vasiliy “Loma” Lomachenko (17-2, 11 KOs) se encontraron cara a cara por primera vez el jueves en Los Ángeles en la conferencia de prensa oficial de lanzamiento de su choque de PPV el 20 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Vasiliy Lomachenko: “Nunca sabemos qué pasará. Podemos prepararnos para una estrategia, pero en el ring todo puede cambiar. Ahora mismo, no lo sé. Solo entreno duro y me preparo. Creo en Dios y en mi equipo”. Devin Haney: “Cuando tenía los cinturones, no quería pelear conmigo. Pero es una pelea en la que realmente creo que soy el mejor peleador. Soy el mejor competidor. seré victorioso. Estoy feliz de que finalmente haya llegado el momento. “Esta es una pelea de legado para mí. Loma en un momento fue el número 1 libra por libra. Hace unos meses, estaba más alto que yo en la lista libra por libra. Ahora que se ha hecho la pelea, se ha caído de la lista de libra por libra. Pero es lo que es. Sabemos qué tipo de luchador es. Se merece estar en la lista libra por libra. No por encima de mí, pero definitivamente en la lista. Pero esta es una pelea heredada. Esta es una pelea real. Esto no es una pelea de influencers. Esto es realmente para los cinturones. Esto es por el oro. Esto es posiblemente para determinar los mejores del mundo también”. “Cuanto mejor es la oposición, mejor soy. Loma es una buena luchadora. Pero estoy en un nivel totalmente diferente. En la noche de la pelea, el mundo lo verá. El mundo verá lo bueno que es realmente Devin Haney”. ProBox el 5 de abril desde Ciudad de México Subasta de Picasso-Aleem por eliminatoria WBC este 31 de marzo Like this: Like Loading...

