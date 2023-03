ProBox el 5 de abril desde Ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero El prospecto mexicano Carlos “Tiburón” Sánchez (23-1, 19KOs) y el estilista panameño Alexander Durán serán los encargados de estelarizar la función que presentarán en la Ciudad de México el próximo 5 de abril por ProBox y las promotoras Chiquita González Boxing y Márquez Promotions, en el evento llamado “Miércoles de futuras estrellas” a realizarse en el Auditorio BlackBerry en la ciudad de México en una transmisión internacional y que será a 10 rounds en la división de los superligeros. Con récord de por la vía del nocaut, el “Tiburón” Sánchez tendrá su primera pelea del año y quiere seguir su camino rumbo a una oportunidad de título del mundo ante Alexander Durán, un zurdo difícil aunque será la primera vez en un ring fuera de Panamá. La coestelar será una pelea también a 10 rounds en superligero, donde José Ángel “Mantequillita” Nápoles (14-1-2, 6 KOs), nieto del legendario “Mantequilla” Nápoles y entrenado por Ignacio Beristain, enfrentará a Eduardo “Lalo” Martínez (10-1, 7 KOs). Otras dos peleas a seis rounds, entre Brandon Reyes (6-0-1, 2 KOs) y Abraham Arreola (4-2-1, 4 KOs) en peso gallo y Alberto Ixtli Chávez (3-1) ante Juan Manuel Castañeda (2-1-2) en los ligeros. Isaías Parada (2-1) con Isaac Cardenas (1-1) en peso supergallo mientras el debutante Ulises Cisneros y Martín Nateras (1-0) en peso superwelter. Conferencia de prensa inaugural de Haney-Loma Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.