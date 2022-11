Ryder gana el título supermediano interino de la OMB En un choque por el título supermediano interino de la OMB, John Ryder (32-5, 18 KOs) salió victorioso cuando el previamente invicto Zach Parker (22-1, 16 KOs) no pudo continuar después de cuatro asaltos debido a una lesión en la mano derecha el sábado en la noche en el 02 Arena de Londres. Final repentino de una pelea cerrada hasta ese momento. Ryder ahora está en línea para una oportunidad contra el campeón indiscutible de 168 libras, Canelo Alvarez. El peso mediano #12 del WBC, Hamzah Sheeraz (17-0, 13 KOs) ganó por nocaut técnico en el segundo asalto sobre River Wilson-Bent (13-2-1, 6 KOs) en una pelea por el título de plata del WBC. Sheeraz simplemente dominó a Wilson-Bent desde el primer momento y derribó a Wilson-Bent contra la lona para terminarlo a las 2:55 de la segunda ronda. En un choque entre pesos ligeros invictos, el artista de KO Sam Noakes (10-0, 10 KO) defendió con éxito su título de plata internacional del WBC contra Calvin McCord 12-0, 2 KO) por nocaut en el cuarto asalto. Noakes terminó con McCord con cuatro caídas en la cuarta ronda. El tiempo era 2:14. El invicto superligero Pierce O’Leary (11-0, 6 KOs) superó por puntos a Emmanuel Mungandjela (16-4-1, 7 KOs) en diez asaltos para ganar el título vacante WBC International. Las puntuaciones fueron 99-89, 99-90, 96-92. El invicto supergallo Dennis McCann (14-0, 8 KOs) detuvo a Joe Ham 17-4, 6 KOs) en el octavo round. Whyte supera a Franklin con decisión mayoritaria en Londres Fallece ex campeón mundial mexicano, Moisés Fuentes Like this: Like Loading...

