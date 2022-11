Fallece ex campeón mundial mexicano, Moisés Fuentes El ex campeón mundial mexicano Moisés Fuentes murió a causa de complicaciones tras sufrir un fulminante nocaut en octubre de 2021, según información dada a conocer por Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. “Gracias a Dios Moisés Fuentes ya está descansando en paz, Un guerrero que luchó hasta el último suspiro. Nuestras condolencias a su familia y amigos y el reconocimiento a su esposa por su dedicación y entrega con amor indescriptible durante este difícil año de sufrimiento QDEP”, expreso Mauricio Sulaiman el presidente del CMB en un mensaje de twitter. Fuentes, de 36 años de edad, tuvo el desenlace fatal en un combate ante el joven prospecto David El General Cuéllar en el sexto round en un combate celebrado en Cancún, Quintana Roo en octubre del 2021 y fue traslado al hospital para ser operado de emergencia luego de un diagnostico de un coágulo cerebral. Fuentes había debutado en el boxeo profesional en mayo del 2007 y enfrento a : Juan Churritos Hernandez, Raul Garcia, Ivan Calderon, Donnie Nietes, Omar Salado, Francisco Chihuas Rodriguez, Kosei Tanaka, Daigo Higa y Chocolate Gonzáles entre otros. Fuentes fue campeón mundial mínimo de la OMB y campeón mundial minimosca interino de la OMB. AMB da 15 días a Santa Cruz y Wood para negociar Like this: Like Loading...

