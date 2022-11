AMB da 15 días a Santa Cruz y Wood para negociar El Comité de Campeonatos de la AMB otorgó un plazo de 15 días a los equipos del “súper” campeón pluma Leo Santa Cruz y la campeona “regular” pluma Leigh Wood para llegar a un acuerdo y presentar los contratos a la organización; de lo contrario, la pelea se licitará el 12 de diciembre en Orlando durante la Convención del Centenario de la AMB. La pelea es parte del plan de reducción de títulos mundiales y que busca dejar las 126 libras. con un solo campeón. El pasado 6 de abril, la AMB envió un oficio ordenando la pelea entre Santa Cruz y Wood. El 11 de julio, TGB Promotions solicitó un permiso especial para que Santa Cruz enfrentara a Rey Vargas en la unificación, el cual le fue denegado para ordenar un remate entre el mexicano y Wood. Luego, el 12 de agosto, TGB y Matchroom informaron a la AMB que habían llegado a un acuerdo y se suspendió la subasta. Pero el 22 de ese mismo mes informaron que tenían un acuerdo para que Santa Cruz peleara con Vargas y Wood para pelear con Mauricio Lara, enfrentándose los ganadores de ambas peleas 120 días después. La AMB dio el visto bueno a ese acuerdo pero el 13 de septiembre supo por los medios que Wood sufrió una lesión y no pudo realizar la pelea contra Lara. La AMB solicitó el informe médico al equipo de Wood. Este informe llegó el 20 de octubre, firmado por el Dr. Usman Rana, quien dijo que el británico debería abstenerse de realizar trabajos extenuantes con su brazo izquierdo durante un período de 4 a 6 semanas para garantizar una recuperación completa y evitar una recaída de la lesión. Ese período de 6 semanas vencerá el 1 de diciembre, por lo que el Comité de Campeonatos de la AMB realizó su análisis y consideró que ahora es momento de reiniciar las negociaciones Santa Cruz-Wood. El plazo de 15 días se extenderá hasta el 7 de diciembre y de no haber acuerdo para esa fecha, la subasta se realizará en el Hotel Caribe Royale de Orlando, en medio de la convención. Fallece ex campeón mundial mexicano, Moisés Fuentes Conferencia de prensa final de Prograis-Zepeda Like this: Like Loading...

