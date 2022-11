Conferencia de prensa final de Prograis-Zepeda Las tensiones eran altas el martes por la tarde en Los Ángeles cuando una gran multitud de medios del sur de California asistieron a la conferencia de prensa final de la ‘Batalla de los mejores’ el martes por la tarde con el clasificado número 1 José ‘Chon’ Zepeda, (23-0-1, 20 KOs). ), de La Puente, CA y Regis ‘Rougarou’ Prograis, clasificado como el n.° 2, (27-1, 23 KO), de Nueva Orleans, LA, enfrentándose cara a cara en una de las últimas ocasiones antes de su muy esperada batalla por el título mundial de peso superligero del WBC se llevará a cabo este sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park ‘The War Grounds’. José Zepeda: “Prograis se va a sorprender mucho con mi potencia y velocidad. Los dos vamos a pelear de la forma en que lo hemos estado haciendo. Él golpea fuerte, yo golpeo fuerte y ambos estamos desesperados por ganar, lo que hará una gran pelea. Ambos tenemos mucho corazón y ambos estamos buscando una pelea real para resolver esto. Tuve dos oportunidades anteriores de ganar un título mundial y realmente creo que esta es la mejor versión de mí para esta pelea”. Regis Prograis: “Dijo que está al 100% después del accidente automovilístico, así que no quiero escuchar excusas después de la pelea. Estoy listo para dominar durante 12 rondas. Voy a dominar y no estoy preocupado por nada más… Siento que estoy en otro nivel que él, en cuanto a habilidades. Tengo más experiencia y ya he estado en la cima. Si comparas fuerza, poder, mentón, resistencia, velocidad, defensa, siento que siempre gano. Cada categoría, soy yo. Ha sido lastimado, lo han dejado caer un montón de veces. Nunca me han lastimado y destruyo a la gente”. AMB da 15 días a Santa Cruz y Wood para negociar Prograis favorito 4:1 sobre Zepeda Like this: Like Loading...

