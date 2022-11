Whyte supera a Franklin con decisión mayoritaria en Londres El peso pesado Jermaine Franklin (21-1, 14 KOs) entró en el foso de los leones y casi derrotó al ex retador al título mundial Dillian Whyte (29-3, 19 KOs), perdiendo por decisión mayoritaria en doce asaltos el sábado por la noche en Wembley Arena en Londres. Ninguno de los peleadores tuvo realmente el control. Los puntajes fueron 115-115, 116-112, 116-112 para el peleador local. Después de la pelea, Whyte declaró que podría haber sido un poco más activo y lanzar más golpes importantes, pero después de una derrota y con un nuevo entrenador en Buddy McGirt, dijo que solo estaba escuchando a su entrenador. Franklin declaró que sintió que le robaron en la pelea. El invicto peso pesado Fabio Wardley (15-0, 14 KOs) logro un triunfo por nocaut técnico en el tercer asalto sobre Nathan Gorman (19-2, 13 KOs) en una pelea por el título británico vacante. Wardley derribó a Gorman dos veces en la segunda ronda, pero Gorman sobrevivió a la ronda. Wardley derribó a Gorman nuevamente en la tercera ronda y la esquina de Gorman tiró la toalla momentos después. El tiempo era 2:33. El medallista de plata olímpico de 2020 Pat McCormack (3-0, 2 KOs) venció a Christian Nicolás Andino (16-6-2, 2 KOs) en seis asaltos en una pelea de peso welter. La puntuación fue 60-54. Otros resultados:

Sandy Ryan W10 Anahi Sanchez (superligero femenino)

Cheavon Clarke TKO2 Jose Gregorio Ulrich (peso crucero)

Mark Dickinson W6 Gideon Onyenani (peso mediano)

George Liddard TKO2 Nikola Matic (peso mediano)

Thomas Carty TKO5 Pavlo Krolenko (peso pesado) Ryder gana el título supermediano interino de la OMB

