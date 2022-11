Resultados del Undercard de Zepeda-Prograis Por Miguel Maravilla en ringside El otro hijo de la leyenda viviente Fernando Vargas también estuvo en acción cuando el peso mediano junior Fernando ‘EL Feroz’ Vargas Jr. (7-0, 7 KOs) anotó un nocaut espectacular sobre Alejandro Martínez (3-3-1, 2 KOs). Vargas escogió sus tiros desde el principio en el primer round conectando a Martínez. En el segundo, Vargas perforó a Martínez enviándolo a la lona dos veces y obligando al árbitro Ray Corona a suspender inmediatamente la pelea a las 2:40 del segundo. El súper gallo Nathan Rodríguez (10-0, 7 KOs), de la cercana Pico Rivera, California, ganó una decisión unánime muy reñida sobre un duro y duradero Jerson Ortiz (17-6, 8 KO’s) de Nicaragua en ocho asaltos. Con un comienzo lento en el primero, Ortiz hizo una pelea dura en el segundo cuando Rodríguez mostró compostura y boxeó. Después de un intercambio vicioso, Rodríguez derribó a Ortiz en el tercero cuando estaba arriba, pero Rodríguez lo derribó por segunda vez. Continuando con la pelea, un aluvión de golpes de Rodríguez pareció terminar con Ortiz, pero el nicaragüense siguió peleando. Ortiz instó a Rodríguez a seguir peleando en el cuarto cuando los dos tuvieron un breve intercambio. Más allá de la mitad del quinto, Rodríguez boxeó con Ortiz queriendo convertirlo en una pelea callejera. Rodríguez continuó mostrando la habilidad superior en el sexto, pero eso no impidió que el rudo Ortiz peleara, aterrizando un sólido lateral derecho Rodríguez. Ortiz conectó un golpe bajo en el séptimo cuando el árbitro Jack Reiss le advirtió, Rodríguez siguió boxeando. En el octavo y último asalto, Ortiz presionó mientras Rodríguez se apegaba al plan de boxear y se abría camino hacia la victoria por decisión. Al final, después de completar ocho asaltos, los jueces puntuaron el combate 80-70, 79-71 y 79-71. * * * El peso ligero Eduardo Estela (14-1, 9 KO’s) de Uruguay le propinó a Ruben ‘Ace’ Torres (19-1, 16 KO’s) de South Central LA su primera derrota al ganar por decisión unánime. Estela comenzó las cosas maltratando a Torres contra las cuerdas y anotando una caída cuando Torres se tambaleó y obligó a su guante a tocar las cuerdas. Torres boxeó pegando el jab mientras Estela acechaba al principio de la pelea. Continuando con la pelea desde la distancia y la caja, Torres acribilló con el jab mientras Estela presionaba. En el sexto, Estela mantuvo la presión mientras empujaba a Torres contra las cuerdas. No había duda, Torres estaba en una gran prueba mientras Estela continuaba trayendo. Estela atacó y apoyó a Torres en el séptimo con una serie de golpes, pero el boxeador local siguió boxeando defendiéndose del agresor. La octava y última ronda de Estela siguió llegando, con Torres clavando el jab y permaneciendo en el bolsillo en lo que fue una pelea altamente competitiva desde la apertura hasta la campana final. Después de completar ocho asaltos, los jueces puntuaron el combate 78-73 para Estela, 76-75 para Torres, 76-75 para Estela, ya que la caída en el primer asalto marcó la diferencia. * * * Amado ‘El Malvado’ Vargas (5-0, 2 KO’s) de Las Vegas, hijo de la leyenda del ring Fernando Vargas estuvo en acción, peleando cuatro asaltos con Osmar Olmos Hernández (1-2) en un combate de peso pluma. Vargas derribó a Hernández en el primer round y continuó atacando. Mostrando su agresividad a lo largo de la pelea, Vargas peleó como su padre mostrando ofensa, corazón y dureza en el camino hacia una victoria por decisión unánime. Los jueces puntuaron el combate 39-35, 38-36 y 38-36.

* * * El súper pluma Austin Brooks (9-0, 3 KO’s) de La Mesa, California detuvo a Jesús Román (8-6, 3 KO’s) en tres. Brooks derribó a Roman cerca del final del tercero cuando el árbitro Jerry Cantu suspendió la pelea a las 2:03 del tercer asalto. * * * El peso mediano Eric Priest (9-0, 7 KO’s) de Los Ángeles hizo un trabajo rápido con Luis Vera de Argentina. Priest remató a Vera al 1:45 del primer asalto. * * * En la pelea de apertura del Dignity Health Sports Park en Carson, California, Jacob MaCalolooy (4-0, 3 KO) de San Diego anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Terrance Jarmon (3-2, 1 KO). MaCalolooy derribó a Jarmon cuando el árbitro llegó a una cuenta de diez a las 1:02 de la segunda ronda. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Conwell vence a Abreu en eliminatoria del WBC Whyte supera a Franklin con decisión mayoritaria en Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

