Ruiz vence a Arreola por decisión unánime Por Miguel Maravilla en ringside En una eliminatoria por el título de peso pesado de la AMB, el ex campeón unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. (34-2, 22 KOs) anotó una reñida decisión unánime en doce asaltos sobre Chris “The Nightmare” Arreola (38-7-1, 33 KOs) el sábado por la noche frente a 3.940 en el Dignity Health Sports Park en Carson, California, en el primer evento de boxeo desde el cierre y el primer enfrentamiento mexicano de peso pesado en FOX Sports PBC Pay-Per-View. Sin perder tiempo, Ruiz y Arreola comenzaron a lanzar desde la campana de apertura con Ruiz conectando sólidamente y yendo al cuerpo. Durante un intercambio en la segunda ronda, Arreola conectó con un corto derecho en la parte superior de la cabeza de Ruiz anotando una caída mientras todos estaban de pie. Ruiz estaba peleando pero Arreola una vez más conectó con una derecha. Arreola continuó donde lo dejó mientras tambaleaba a Ruiz contra las cuerdas, pero el ex campeón continuó luchando y aguantando. En el quinto, Ruiz recuperó la compostura cuando Arreola desaceleró el paso. El ex campeón del mundo parecía haberse adaptado y neutralizado a Arreola, Ruiz boxeó y usó combinaciones para anotar, Arreola no parecía estar en fase. En el séptimo, Ruiz trabajó el jab y mezcló combinaciones. En el octavo asalto, Ruiz conectó con una derecha sólida, momentos después, Arreola parecía estar molesto por el dolor en su brazo. Al final de la pelea en el noveno, Ruiz soltó sus manos, pero Arreola todavía estaba a la caza. Ruiz superó a Arreola en el décimo asalto, tirando lejos y mezclando combinaciones ya que Arreola estaba limitado y parecía estar lastimado por su brazo. Ruiz, que salió fuerte para el undécimo, atacó a pesar de que la sangre le corría por la nariz mientras Arreola continuaba manteniéndose firme hasta el momento. La ronda final fue toda presión para Ruiz, ya que Arreola se mantuvo firme al hacer un esfuerzo valiente y hacerlo entretenido. Al recorrer la distancia, los jueces anotaron la pelea 118-109, 118-109 y 117-110 para Ruiz por decisión unánime. “Me atrapó con una buena mano derecha limpia en la segunda ronda”, dijo Ruiz. “Estaba demasiado confiado y dejé caer mi mano un poco. Me quito el sombrero ante él. Seguimos empujando y empujando. Cambié y comencé a concentrarme en contraatacar y trabajar el cuerpo “. “Sentí un poco de óxido y sé que otros luchadores pueden identificarse con eso. Si quiere devolverlo, lo haremos con él “. Arreola declaró: “Respeto a los jueces, pero supongo que la belleza está en los ojos del espectador. Pudo haber ganado, pero no me digas que solo gané dos o tres rondas. Me golpearon en el hombro y me lo tiró. Sin embargo, no fue un gran problema. Es parte del boxeo. No recibí demasiado castigo. Estoy listo para volver a ejecutarlo con Andy “. Arreola critica la puntuación de los jueces Fundora vence a Cota en eliminatoria del WBC

