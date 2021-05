Arreola critica la puntuación de los jueces Por Miguel Maravilla El peso pesado Chris “The Nightmare” Arreola (38-7-1, 33 KOs) de Riverside, California se emocionó al hablar sobre su valiente derrota ante el ex campeón unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. (34-2, 22 KOs ) el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Arreola inmediatamente desgarró a los jueces que marcaron la pelea. _ Ruiz vence a Arreola por decisión unánime

