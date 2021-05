LAMENTABLE: Félix Verdejo se entrega por el Asesinato una mujer en Puerto Rico El boxeador puertorriqueño Félix Verdejo se entregó a agentes federales este domingo en la noche para enfrentar cargos tras las autoridades identificar el cadáver de una mujer de 27 años que era el de la amante embarazada. Una denuncia penal presentada por el FBI acusa a Verdejo de golpear a Keishla Rodríguez en el rostro e inyectarla con una jeringa llena de una sustancia no identificada adquirida en un complejo público de viviendas de la Isla. La acusación indica que Verdejo ató a la víctima de pies y manos y le amarró un bloque pesado antes de arrojarla desde un puente el jueves a las 8:30 de la mañana y luego el boxeador le disparó al cuerpo de Rodríguez desde el puente, señala la denuncia. El documento asegura que un testigo, el cual no fue identificado aunque se rumora que es la esposa, ayudó a Verdejo a secuestrar y asesinar a Rodríguez. El cuerpo de una joven mujer de 27 años ha sido hallado en una laguna y se confirmo es la amante del conocido boxeador y ex Olímpico Puertorriqueño Félix Verdejo cuyo automóvil fue incautado durante la noche del sábado. El Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico dijo en un comunicado que Keishla Rodríguez fue identificada a través de registros dentales y que las autoridades aún están analizando el auto de Verdejo. La familia de Keysha sostienen que estaba embarazada de Verdejo y que ella llamó antes de que desapareciera el jueves y les dijo que Verdejo iría a su casa para ver los resultados de una prueba de embarazo. La familia Informaron de forma inmediata de su desaparición después de que nunca se presentó a trabajar en un negocio de peluquería de animales. Verdejo está casado, pero conoce a Rodríguez desde la escuela secundaria y se ha mantuvo en contacto con ella, dijeron sus padres. Verdejo tiene un récord profesional de (27-2, 17 KOs) representó a Puerto Rico en las Olimpiadas de Londres en 2012, ese mismo año ese convirtió en boxeador profesional. Ha estado cerca de ser campeón mundial pero un accidente en motocicleta en el 2016 casi le trunca la vida y su carrera no ha vuelto a ser la misma. Limary Cruz, portavoz del FBI, le dijo a The Associated Press que el FBI presentara cargos que serán anunciados en las próximas horas. En tanto, la fiscalía federal indicó que no se ha tomado una decisión sobre si se intentará obtener la pena de muerte. La madre de la joven fallecida, Keila Ortiz Rivera, dijo a Noticias Telemundo cuando todavía no se había producido el hallazgo del cuerpo de su hija que creía que el boxeador sabe lo que pasó. «Que hable y que diga, que él sabe. Él sabe que yo sé. Que hable», dijo. El asesinato ha consternado al pais por la frialdad y premeditación como ha sido presentado. Este domingo miles de personas se acercaron al puente que atraviesa la laguna y arrojaron flores al agua en la que se encontró el cuerpo de Rodríguez para exigir justicia para ella y otras mujeres asesinadas. Arreola critica la puntuación de los jueces

