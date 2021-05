Situación del Covid19 hace posponer espectáculos de mayo en Japón Por Joe Koizumi El gobierno japonés declaró el estado de emergencia en cuatro importantes prefecturas de Tokio, Osaka, Hyogo y Kioto para evitar una mayor propagación de la pandemia de COVID-19 del 25 de abril al 11 de mayo. Se recomienda encarecidamente a las personas que se abstengan de salir y quedarse en casa durante seguridad, y los eventos deportivos se han pospuesto para que se celebren posteriormente, de la siguiente manera: La pelea por el título nacional de peso mediano de Kazuto Takesako y el # 1 Riku Kunimoto se trasladó del 1 al 19 de mayo en el mismo lugar del Korakuen Hall.

El evento del 5 de mayo en Osaka se llevará a cabo el 22 de mayo, cuando el ex campeón Tomoki Kameda se enfrentará a Hironori Miyake, y el clasificado pluma número 6 de la AMB, Hiroshige Osawa, se enfrentará a Chiharu Takasuka.

La pelea de unificación de peso welter de la OPBF y la OMB de Asia Pacífico de Ryota Toyoshima y Yuki Beppu se reprogramará del 6 al 20 de mayo en el Korakuen Hall, Tokio.

El campeón de pluma de la OPBF y medallista de bronce olímpico de 2012, Satoshi Shimizu, y el campeón de la OMB AP Musashi Mori se enfrentarán con ambos cinturones en juego en el Korakuen Hall, no en el programa originalmente programado para el 13 de mayo sino el 21 de mayo. Canelo Alvarez comienza de Favorito 7:1 LAMENTABLE: Félix Verdejo se entrega por el Asesinato una mujer en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.