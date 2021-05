Canelo Alvarez comienza de Favorito 7:1 El campeón súper mediano del WBC / AMB, Saúl “Canelo” Álvarez, y el campeón de la OMB, Billy Joe Saunders, se enfrentarán en un duelo de unificación el sábado en el estadio AT&T de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas. En una entrevista con ESPN, “Canelo” comentó algunos aspectos clave del famoso estilo de boxeo Mexicano: “Creo que en la historia del boxeo Mexicano ha habido muchos estilos. Para mí, el estilo Mexicano no se trata de entrar allí para intercambiar, golpear y recibir, ser derribado y volver a levantarse. Creo que el estilo Mexicano es más que eso. El boxeo Mexicano también se trata de saber moverse, golpear y no ser golpeado. “La mentalidad que tiene un peleador Mexicano es no rendirse nunca y siempre dar lo mejor de sí hasta el final. Eso es algo que marca una gran diferencia entre los Mexicanos ”. Canelo es un favorito de 7: 1. Situación del Covid19 hace posponer espectáculos de mayo en Japón

