Secretario de la Federación de Boxeo Rusa recomienda el Retiro a Povetkin Una información indica que el secretario general de la Federación Rusa de Boxeo, Kirill Shchekutyev, ha expresado públicamente una recomendación al ex campeón mundial Alexander Povetkin para cerrar su carrera y exalto sus logros. Povetkin tuvo una aparatosa derrota en la revancha contra el Británico Dillian White. Shchekutyev hablo con los medios en Serpukhov, donde se realiza el Campeonato de Rusia el pasado fin de semana . Povetkin tiene 41 años y un récord profesional de 36 victorias, 25 triunfos por nocaut. Gano el titulo mundial pesado de la AMB en agosto de 2011 a Ruslan Chagaev de Ubekiztan y realizo 4 defensas de ese campeonato. Sorprende al boxeo al vencer por KO a Dillian Whyte en agosto de 2020 por el titulo mundial de peso pesado del WBC. ¨Povetkin ha dado lo mejor de el por nuestro pais y por el boxeo mundial. La decisión de retirarse del deporte debe tomarla el propio Povetkin.¨ dijo Shchekutyev Povetkin se ha enfrentado a nombres como: Wladimir Klitschko, Chris Bird, Ruslan Chagaev, Marco Huck, Hasim Rahman, Andrzej Wawrzyk, Manuel Charr, Anthony Joshua, Hughy Fury y Dillian Whyte entre otros en 16 años de boxeo profesional desde su debut en junio de 2005. Canelo Alvarez comienza de Favorito 7:1

