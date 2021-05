Triller ofrece amnistía a los piratas hasta el 1 de junio Triller anunció hoy que ha abierto un sitio web para que cualquiera que haya pirateado el evento Triller Fight Club del 17 de abril pague el precio original de $ 49.99 PPV antes del 1 de junio, después de lo cual la compañía perseguirá a las personas por la multa civil máxima de $ 150,000 por transmisión ilegal. El sitio de pago es https://www.fite.tv/page/041721piracysettlement/. En la página de pago de FITE.tv, Triller ha incorporado un acuerdo de que, al pagar la tarifa de $ 49.99, liberará y aceptará no perseguir al usuario por la multa civil de $ 150,000 a la que tendría derecho contra todas y cada una de las personas que piratearon el evento PPV. . “Todos los firewalls VPN tienen que cumplir y entregar las direcciones IP reales de cada persona que se robó la batalla en el descubrimiento”, dijo Matt St. Claire, Jefe de Piratería de Triller. “Podremos identificar a todas y cada una de las personas, VPN o no, ya que cada transmisión tiene una huella digital única incrustada en el contenido. Triller perseguirá la multa total de $ 150,000 por persona por instancia para cualquiera que no haga lo correcto y pague antes de la fecha límite “. Triller presentó una acción legal el 23 de abril en el Tribunal de Distrito de California Central de los EE. UU. Contra los propietarios del sitio web H3Podcast por piratería del evento del 17 de abril y una docena de otros sitios que recuperaron y se beneficiaron de cientos de miles de usuarios cada uno. Más de dos millones de transmisiones ilegales del evento ocurrieron para el combate de boxeo Jake Paul vs. Ben Askren. En el caso de H3Podcast, Triller agregó el sitio a su acción legal después de que el propietario del sitio admitiera en su propio podcast que pirateó y compartió la pelea entre Paul y Askren. La acción legal podría resultar en multas civiles de hasta $ 150,000 por flujo ilegal, así como potencialmente $ 250,000 en multas penales y hasta 5 años de cárcel. Las multas se calculan en $ 150,000 por instancia, por lo que para H3 y otros sitios que retransmiten el evento a muchas personas, los daños son grandes. “Estamos tomando esta posición porque es un robo total”, agregó St. Claire. “No es diferente a entrar en una tienda y robar un videojuego de la estantería. En el caso de los sitios infractores, es peor, porque también lo revenden a mucha gente, lucrando ilegalmente con trabajos que no son de su propiedad ”. La violación de las leyes federales contra la piratería para obras protegidas conlleva automáticamente una multa civil de hasta $ 150,000, así como una multa penal de hasta $ 250,000 y hasta 5 años de cárcel por instancia. “Alentamos a todos los que piratearon el evento a que visiten el sitio antes del 1 de junio, paguen sus $ 49,99 y reciban una autorización completa y completa de Triller para evitar más acciones”, dijo St. Claire. Secretario de la Federación de Boxeo Rusa recomienda el Retiro a Povetkin

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.