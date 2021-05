Fundora vence a Cota en eliminatoria del WBC Por Miguel Maravilla en ringside En una eliminatoria de peso súper welter del WBC, Sebastian “The Towering Inferno” Fundora (17-0-1, 12 KOs) de 6’6 detuvo a Jorge “El Demonio” Cota (30-5, 27 KOs) Sinaloa, México en el cuarto asalto. Saliendo balanceándose, Cota llegó directo a Fundora, pero el peleador de 6’6 lo golpeo con diferentes combinaciones y con ambos continuando con el intercambio, Cota comenzó a sangrar por un corte en su ojo derecho cuando Fundora se paró cerca de él. Fundora destrozó a Cota por dentro, pero Cota continuó luchando contra el alto peleador. En el cuarto, Fundora conectó grandes golpes mientras Cota continuaba de pie, pero el árbitro intervino para detener la pelea a las 2:35. Cota y la afición no estaban contenta con la detención del combate. Lara vence a LaManna por el título medio de la AMB

