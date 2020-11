Ruenroeng vence a Sor Singyu en combate de ex campeones en Tailandia El ex campeón de peso mosca de la FIB Amnat Ruenroeng (21-4, 6 KOs) obtuvo una decisión unánime en ocho asaltos sobre el ex dos veces campeón de peso gallo de la OMB Pungluang Sor Singyu (54-9, 36 KOs) el sábado en el Workpoint Studio en Bang Phun, Tailandia . Pungluang, de 31 años, cerró fuerte, pero fue el trabajo anterior de Ruenroeng, de 40 años, lo que lo llevó a la victoria. Boxeo profesional el 10 de Noviembre en Rusia

