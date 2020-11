Boxeo profesional el 10 de Noviembre en Rusia Por.Gabriel F. Cordero El 10 de noviembre habrá boxeo profesional en Minsk de la serie KOld Wars II, organizado por Siesta Boxing. En su evento principal, estarán el Ruso Georgy Chelokhsayev y el Bielorruso Yevgeny Dolgolevets. Chelokhsayev viene de vencer en julio pasado a Aik Shakhnazaryan y a Prince Dlomo en febrero. El evento tendrá 5 combates profesionales que incluye un combate femenino donde la Rusa Yulia Kutsenko se enfrentará a la Iraní Tina Akhundtabarmazandarani. El evento KOld Wars II. 10 de noviembre Georgy Chelokhsaev vs Evgeny Dolgolevets

Yulia Kutsenko vs Pune Tina Akhundtabarmazandarani

Timur Sakulin vs Vadim Novopashin

Sajad Mehrabi vs Pavel Shelest

Levay Smith vs Andrey Nurchinsky. Reis derrota a Wyatt por el cinturón femenino de 140 libras de la AMB

