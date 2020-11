Reis derrota a Wyatt por el cinturón femenino de 140 libras de la AMB Una pelea por el título mundial de la AMB encabezó la cartelera de boxeo profesional del viernes por la noche que se llevó a cabo junto con el fin de semana de inducción anual del Salón de la Fama del Boxeo de Florida en el St. Petersburg Marriott Clearwater en Saint Petersburg, Florida. Kali “KO Mequinonoag” Reis (17-7-1, 5 KOs) de Providence, Rhode Island se convirtió en la campeona superligera de la AMB al derrotar a Kandi Wyatt (10-2, 3 KOs) de Calgary, Canadá por decisión unánime en diez rounds. Los puntajes oficiales de los jueces fueron 97-93, 97-92, 96-94. El superligero Clarence Booth se movió a 18-4, 10 KOs después de un KO en el primer asalto sobre Rondale Hubbert (13-15-2, 8 KOs). Un golpe al cuerpo derribó a Hubbert para la cuenta. El tiempo era 2:59. Booth solo ha perdido ante la competencia de élite. Boxeo profesional el 10 de Noviembre en Rusia Tyson y Jones Jr obtendrán cinturones conmemorativos del WB

