Fallece Reginaldo Kuchle , Presidente de Promociones del Pueblo Por. Gabriel F. Cordero Ha fallecido el fundador de Promociones del Pueblo, la empresa Promotora de Boxeo en México, Reginaldo Küchle a la edad de 77 años. Luego de haber enfrentado al Covid-19, este sábado 7 de noviembre un infarto le ha vencido. Reginaldo Küchle promovió por cerca de 45 años el boxeo y lucha libre en más de 300 funciones en todo el Territorio de la República Federal Mexicana. Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el Sr. Kuchle se convirtió en un gran fanático del boxeo desde muy temprana edad y con el tiempo se convirtió en uno de los mejores promotores Mexicanos de todos los tiempos. Don Reginaldo junto a su hijo Osvaldo logró una alianza con la Televisora Televisa para la transmisión de sus eventos con combates de titulo mundial y boxeo profesional semana a semana durante los últimos años. Don Reginaldo entre sus campeones mundiales están Marco Antonio Rubio, Johnny Gonzales, Rey Vargas, Hugo Ruiz y Julio Ceja junto a Mariana Juárez, Ibeth Zamora, Guadalupe Martínez, Esmeralda Moreno, Irma García y Jessica Chávez entre otros . La partida de Don Reginaldo deja un gran vacío y enviamos muestras de condolencias y gratitud a la familia Kuchle por los momentos compartidos en el boxeo junto a el en múltiples eventos en México. Descanse en Paz, admirado Don Reginaldo. Ruenroeng vence a Sor Singyu en combate de ex campeones en Tailandia

