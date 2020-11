King Kong Ortiz detiene a Flores en 45 segundos en Los Ángeles El peso pesado # 3 del WBC, Luis “King Kong” Ortiz (32-2, 27 KOs) necesitó solo 45 segundos para derrotar a Alexander “The Great” Flores (18-3-1, 16 KOs) en el evento principal de un combate en el peso completo. tarjeta el sábado en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Un golpe al cuerpo remató a Flores. El clasificado WBO # 9, WBA # 15 peso pesado Frank “The Cuban Flash” Sánchez (16-0, 12 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Brian Howard (15-4, 12 KOs). Sánchez derribó a Howard al final del tercer round, luego lo derribó dos veces en el cuarto round. La pelea fue detenida por el árbitro luego de que Sánchez repartiera más castigo. El tiempo era 2:07. El peso pesado Michael Coffie (11-0, 8 KOs) anotó un brutal KO en el segundo asalto sobre Joey “Minnesota Ice” Abell (35-11, 33 KOs). Un gancho al cuerpo seguido de un derechazo a la cabeza terminó con Abell, quien sufrió un desgarro en el bíceps derecho durante el combate. El peso pesado Carlos Negrón (22-3, 18 KOs) detuvo a Rafael Ríos (11-3, 8 KOs) en la segunda ronda cuando el árbitro intervino para salvar a Ríos de un castigo adicional. Haney vence a Gamboa y retiene el título de peso ligero del WBC en Florida Fallece Reginaldo Kuchle , Presidente de Promociones del Pueblo

