Haney vence a Gamboa y retiene el título de peso ligero del WBC en Florida El invicto campeón mundial de peso ligero del WBC, Devin Haney (25-0, 15 KOs) tomó una decisión unánime en doce rounds sobre el ex campeón unificado de peso pluma Yuriorkis Gamboa (30-4, 18 KOs) el sábado por la noche en Hard Rock Live en Seminole Hard Rock Hotel. & Casino en Hollywood, Florida. Haciendo la segunda defensa de su cinturón del CMB, Haney estuvo al mando todo el tiempo y nunca permitió que Gamboa, de 38 años, entrara en la pelea. Las puntuaciones fueron 118-109, 120-107, 120-107. A Gamboa se le descontó un punto el undécimo round. King Kong Ortiz detiene a Flores en 45 segundos en Los Ángeles

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.