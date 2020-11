Palmetta detiene a Corral en cinco en Carolina del Sur El campeón internacional de peso welter de la AMB Alberto Palmetta (15-1, 11 KOs) brilló con un nocaut en el quinto asalto sobre Saul Corral en la Serie Payne Boxing mientras Payne Boxing presenta un nuevo destino para el boxeo en Rock Hill, el Centro de Eventos y Deportes de Carolina del Sur. Palmetta castigó a Saul Corral durante cinco asaltos y vencio por nocaut técnico en el quinto asalto. Después de que Corral recibiera repetidamente golpes al cuerpo y combinaciones poderosas de Palmetta durante tres rounds, el árbitro del Salón de la fama Bill Clancy advirtió repetidamente a Corral y su esquina que el peleador estaba recibiendo demasiado castigo. Después de terminar el tercero, comenzando el cuarto y terminar el cuarto, Clancy le pidió a Corral que le mostrara algo. Al comienzo del quinto, Palmetta conectó otro golpe con la mano izquierda, Clancy rápidamente intervino y dijo que era suficiente y detuvo la pelea. Palmetta generó entusiasmo y mostró a los fanáticos de todo el mundo su potencial como estrella. Payne Boxing introdujo el mundo del boxeo en una increíble instalación de boxeo de 12,500 pies. El entorno íntimo que puede albergar entre 1200 y 2000 asientos en la cancha proporcionó el escenario perfecto para el campeonato de boxeo. Con asientos para prensa, medios de comunicación y televisión preinstalados en un estadio que incluye concesiones de primera clase, The Rock Hill Sports & Event Center es el centro deportivo de boxeo del sur. El Centro albergará torneos de deportes atléticos nacionales, conferencias / convenciones, conciertos y otros eventos especiales, y ofrecerá actividades de vida saludable, así como oportunidades culturales y turísticas, combinadas con restaurantes, lugares al aire libre, oficinas, apartamentos y cinco hotel de estrellas que agregará una calidad de vida a los eventos y Rock Hill y sus alrededores. Resultados de la cartelera Shinard Bunch anotó un impresionante KO en el primer asalto sobre Christian Guido. Bunch the Trenton, NJ Fighter mejora a 10 – 1 (9 KO’s) Carly Holman anota una victoria por KO en el primer asalto sobre Rebeka Lewis. Holman, nativa de Carolina del Sur, mueve su récord a 2-0 (2 KO’s) Aaron Casper anota una victoria por KO en el tercer asalto sobre Blake Mansfield de Burlington, NC. Casper de Augusta, GA corre su récord a 6-4 (5 KO’s) mientras que Mansfield cae a 7-3-1 (KO’s). Amable en la derrota, Mansfield compartió esto con nosotros en una entrevista posterior a la pelea. Jonathon Pierre ganó una increíble quema de granero de dos asaltos por nocaut técnico en el segundo asalto sobre Solon Staley. Staley atrapó a Pierre temprano en la ronda 1, pero Pierre se recuperó rápidamente y lanzó 10 tiros consecutivos para frenar a Staley. En la ronda 2, Pierre tomó su asalto y derribó a Staley. Staley pudo levantarse, pero Pierre se lo sirvió y el árbitro intervino para detener la pelea. Pierre mejora a 4-1-1 (1 KO). El favorito de Rock Hill, SC y Charlotte, NC, Kyle Harrel aterriza un golpe al cuerpo para ganar por KO a las 2:19 de la primera ronda para detener a Tivan Young Elijah Seawright de Carolina del Sur y el gran favorito de los fanáticos gana su debut profesional por nocaut técnico en 1:52 de la tercera ronda sobre Roderick Gilkey. En un combate de boxeo femenino muy competitivo, Chatiqua Hemingway anota la victoria de la UD Miranda Barber El olímpico Mirco Cuello hizo su debut profesional de manera aplastante con una atronadora combinación de 1 2 que derribó a Akihiro Nakamura en 53 segundos. El árbitro contó hasta 10 y Nakamura no se levantó hasta después de la cuenta de 10. Lucas Leone y Fernando Díaz lucharon de ida y vuelta durante seis asaltos intercambiando golpes pesados ​​al cuerpo, uppercuts y diestros en el evento co-estelar. Al final, los jueces lo dictaminaron por el ganador (y merecidamente porque terminó más fuerte) una sorpresa por UD para Fernando Díaz. Haney vence a Gamboa y retiene el título de peso ligero del WBC en Florida

