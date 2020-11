Ioka cierra el 2020 del Boxeo Japones con defensa el 31 de diciembre Por Joe Koizumi El único campeón mundial de cuatro divisiones de Japón, el gobernante de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka (25-2, 14 KOs), de 31 años, pondrá su cinturón en juego contra el invicto compatriota # 1 Kosei Tanaka (15-0, 9 KOs) en la víspera de Año Nuevo en Tokio, Japón. El campeón defensor Ioka realizó este lunes una conferencia de prensa en línea, diciendo: “Le mostraré la diferencia de nivel técnico a Tanaka”. Debe ser un encuentro muy sensacional de nuestros espectáculos anuales de boxeo de fin de año. Palmetta detiene a Corral en cinco en Carolina del Sur

