Rueda de prensa final Rigondeaux-Casimero El campeón mundial de dos divisiones Guillermo Rigondeaux y el campeón mundial de peso gallo de la OMB John Riel Casimero se enfrentaron cara a cara el jueves en la conferencia de prensa final antes de encabezar la acción en vivo en SHOWTIME este sábado 14 de agosto en un evento de Premier Boxing Champions de Dignity Health Sports Park. en Carson, California. También se presentaron en la conferencia de prensa del jueves el contendiente invicto en ascenso Gary Antonio Russell y el ex campeón Emmanuel Rodríguez, quienes se enfrentan por el título interino de peso gallo de la AMB en el evento principal, además del ex campeón Rau’shee Warren y Damien Vázquez, quienes se enfrentan para patear. fuera de la transmisión a las 10 pm ET / 7 pm PT El evento es promovido por TGB Promotions. Los boletos ya están a la venta y se pueden comprar en AXS.com. Esto es lo que los combatientes dijeron el jueves: GUILLERMO RIGONDEAUX “Todos estos bromistas siempre hablan mucho de que me retire, pero tienen que hacerlo en el ring. Veamos qué haces el sábado. Todavía estoy aquí. “Estoy disfrutando esto de ida y vuelta en este momento. Se está calentando. Tendrá que respaldarlo el sábado por la noche. “Ha noqueado a seis muchachos seguidos, pero ninguno de ellos está en la misma clase que yo. Tendrá al diablo frente a él el sábado. “Solo me preocupa el título que tiene Casimero. Vengo por el cinturón de la OMB el sábado por la noche. Todos los que están aquí conocen mi historia y lo que he hecho con 122 libras. Voy a hacer lo mismo con 118 libras. Casimero no es una excepción, solo se interpone en mi camino. “Me gustan todos los desafíos. Quiero enfrentarme a todos los campeones como lo he hecho en toda mi carrera. Me enfrentaré a cualquier campeón que esté dispuesto a enfrentarme. “Casimero va a ser el tercer filipino que voy a derribar. Todo el mundo va a ver lo que voy a hacer el sábado. No tengo que decirle a nadie lo que va a pasar ahora, lo verás todo en el ring. “No me preocupa que hable. Siempre hago mi mejor esfuerzo hablando con los puños y en el ring. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para mostrarle el tipo de luchador que soy. “Voy a hacer lo que siempre he hecho los sábados por la noche. Voy a ganar. No soy un gran conversador haciendo grandes declaraciones. Voy a hacer lo que mejor hago “. JOHN RIEL CASIMERO “Esta es una muy buena pelea el 14 de agosto. Rigondeaux es un gran peleador. Pero esta pelea es muy importante para mí porque sé que mi próximo oponente puede ser Nonito Donaire o Naoya Inoue. Es posible que esos dos oponentes me tengan miedo, pero Rigondeaux no tiene miedo. Pero no te preocupes Rigondeaux, esta será tu última pelea el 14 de agosto. “Sé cómo manejar mi plan de juego contra Rigondeaux pero lo dejo como una sorpresa para él. Veamos qué pasa el sábado. No me gusta tanto hablar. “Detuve a mis últimos seis oponentes y Rigondeaux es el siguiente. Es ‘finito’. Si termino Rigondeaux, quizás Donaire o Inoue sean los siguientes. “Estoy seguro de que lo voy a noquear debido a mi campo de entrenamiento. He estado entrenando muy duro y mi entrenador Nonoy Neri me ha preparado para este momento. “Respeto a Rigondeaux porque es un buen boxeador y dos veces olímpico. Pero quiero mostrarle al mundo que puedo noquearlo y muchos de mis fanáticos quieren verme noquearlo. Entonces eso es lo que voy a hacer. “Tengo una sorpresa para Rigondeaux el sábado por la noche. Quizás dure tres rondas. ¡No corras! ” GARY ANTONIO RUSSELL “Tengo hambre y estoy listo para comer. Es así de simple. Esta pelea me dará la oportunidad de transmitir más habilidades que no he podido mostrar hasta ahora. Vas a ver más de lo que hay en mi arsenal. Es un buen peleador y no lo estoy pasando por alto en absoluto, pero sé lo que estoy trayendo a la mesa. “Creo que estoy listo para el título. Una vez más, no estoy pasando por alto a Rodríguez de ninguna manera. Pero buena suerte para Rigondeaux y Casimero el sábado, porque ojalá me enfrente al ganador de esa pelea. “La gente verá que soy un gran peleador después del sábado por la noche. Van a decir que Gary Antonio Russell tiene un gran pedigrí, toda su familia es ganadora y él está siguiendo su ejemplo ”. EMMANUEL RODRIGUEZ “Esta es mi oportunidad de redención. Todo el mundo sabe que me robaron en mi última pelea con la controvertida decisión. Ahora, solo estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo el sábado por la noche y demostrar que todavía estoy aquí. Voy a demostrar por qué me merezco más oportunidades y que volveré a ser campeón en algún momento. “Por supuesto que estoy concentrado ante todo en la noche del sábado, pero para el futuro estoy buscando peleas contra peleadores estelares como Casimero y Rigondeaux. Es cuestión de ocuparse primero de los negocios el sábado y luego buscar luchar contra los mejores. “Después de esta pelea, quiero que los fanáticos puedan decir que estoy dentro del alcance de los contendientes de esta división”. RAU’SHEE WARREN “Siento que esta pelea seguirá mi camino hasta el final. La forma en que he estado entrenando y manteniéndome dedicado al deporte durante la pandemia va a marcar la diferencia. Estuve hambriento todo el tiempo. Es solo otro luchador que se interpone en mi camino. “No voy a dudar de él como luchador. Todos los peleadores están tratando de vencer a los mejores, pero será difícil superarme. Será mejor que esté listo tan pronto como entre en ese ring. Espera una pelea, pero yo espero un nocaut. “Estoy tratando de volver a ser campeón nuevamente. Yo era campeón antes y tenemos algunos campeones aquí, así que ¿por qué no enfrentarme a uno de ellos cuando gane esta pelea? Aunque no voy a saltar el arma. El sábado por la noche tengo que manejar quién está frente a mí. Vas a ver a un Rau’shee diferente en la noche de la pelea “. DAMIEN VAZQUEZ “Todo el respeto a Rau’shee por ser un atleta olímpico y un campeón mundial, pero honestamente, tuve un campo de entrenamiento tremendo y siento que voy a salir en la cima. Me siento mejor con 118 libras que nunca con 122 libras. Me siento más poderoso a los 118 que a los 122. “Estoy esperando una pelea llena de acción. Quiero que todos lo vean porque va a ser una gran pelea y siento que voy a salir victorioso. Puede esperar lo que quiera, pero saldremos y lo averiguaremos el sábado. “Tengo hambre al igual que él, así que va a ser una gran pelea. Espero llegar a la cima y eso es todo “. 