Resultados del Undercard Rigondeaux-Casimero en Carson, California Por Miguel Maravilla en el ringside El ex campeón mundial Juan Carlos Payano (22-5, 11 KO’s) de la República Dominicana detuvo al filipino Raymond Tabugo (22-13-1, KOs) en el quinto asalto. El ex campeón mundial Payano abrumaba a Tabugo con presión, una serie de golpes el filipino parecía estar cansado cuando el árbitro detuvo la pelea al final del quinto. * * * El peso mediano argentino Alan Castaño (14-1, 9 KO’s) anotó un paro en el tercer asalto sobre Christian Aguirre (8-8, 4 KO’s). Castaño conectó a Aguirre con una derecha que lo empujó hacia las cuerdas. En la segunda ronda, Castaño atacó pacientemente conectando a Aguirre con golpes sólidos. El argentino remató a Aguirre en la tercera ronda con una serie de golpes cuando el árbitro intervino para detener la pelea a los 53 segundos de la tercera. * * * El peso gallo Jonas Sultan (17-5, 11 KOs) de Filipinas detuvo a Sharon Carter de St. Louis (12-5, 3 KO’s) en el séptimo. Desde la primera ronda, Sultan y Carter intercambiaron golpes fuertes. El filipino atacó con la mano derecha cortante en la segunda ronda cuando Carter se acomodó y boxeó. Luchando por dentro en el tercer asalto, Carter mantuvo a Sultan cerca, asegurando y limitando sus golpes, pero un gancho de izquierda de Sultan hizo tambalear a Carter al final del asalto. El árbitro Ray Corona dedujo un punto de Carter por aguantar en el cuarto, el filipino continuó su ataque asombrando a Carter por segunda vez con un gancho de izquierda. Continuando con la presión en el quinto asalto, Sultan respaldó a Carter. En el sexto asalto, Sultan atacó conectando con golpes duros. La presión fue demasiado para Carter ya que Sultan lo remató en el séptimo, * * * En la pelea de apertura desde el Dignity Health Sports Park en Carson, California, el peso mediano Benajamin Stannof (1-0) hizo su debut profesional ganando por decisión unánime sobre Maycon Oiler De Silva (0-2). Stannof tuvo algo de trabajo ya que De Silva fue duro para llegar hasta el final. Los tres jueces anotaron la pelea 40-36. Rueda de prensa final Rigondeaux-Casimero

