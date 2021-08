Resultados del undercard de Ortiz-Kavaliauskas en Texas Por Jeff Zimmerman en el ringside En el evento co-estelar en el Ford Center en The Star en Frisco, TX, hogar de las instalaciones de práctica de los Dallas Cowboys, el campeón súper pluma de la AMB Roger Gutiérrez (26-3-1, 20 KOs) de Maracaibo, Venezuela se enfrentó a su némesis Rene Alvarado. (32-10, 21 KOs) fuera de Managua, Nicaragua, por tercera y segunda vez este año, mientras emitía una cerrada decisión unánime 116-112, 116-112 y 115-113. En una pelea muy táctica durante los primeros cinco asaltos de ambos peleadores, finalmente se calentó en el sexto asalto cuando Alvarado sacudió a Gutiérrez con una gran mano derecha al comienzo del asalto y lo puntuó con un uppercut de izquierda antes de que terminara. A partir de ese momento, Alvarado pareció ganar confianza y presionó a Gutiérrez, forzando al campeón a retroceder. Sin embargo, Gutiérrez se aseguró de que los jueces supieran cuándo conectó un puñetazo o al menos apareció cuando levantó la mano en el aire, lo que se destacó en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. Gutiérrez no tuvo la misma actuación dominante que tuvo en enero de este año cuando derribó a Alvarado tres veces, incluida la duodécima y última ronda. Muchas de las rondas fueron muy igualadas y los jueces sintieron que Gutiérrez hizo lo suficiente para obtener la victoria en su trilogía. Alvarado ganó su primera pelea por KO en 2017 en el Belasco Theatre de Los Ángeles. Una vez más, los hermanos Alvarado van 1-1 en sus peleas espalda con espalda en Texas este año, pero con esta pelea mucho más cerca, quizás una cuarta esté en el horizonte. El campeón de peso mosca ligero Félix Alvarado (37-2, 32 KOs) de Managua, Nicaragua destruyó al reemplazo de ultimo momento, Israel Vázquez (10-5-2, 7 KOs) proveniente de Puerto Rico en el primer asalto para obtener la victoria por nocaut técnico de los diez programados. . Alvarado saltó sobre Vázquez inmediatamente y descargó golpes de poder en la cabeza y el cuerpo mientras Vázquez trataba de igualar el golpe del campeón. Alvarado finalmente derribó a Vázquez con un derechazo, ya que estaba claramente herido por la embestida sin parar para comenzar la pelea. Vázquez se puso de pie a regañadientes antes de que el árbitro Luis Pabón decidiera suspenderlo. El tiempo oficial eran las 2:50. Alvarado estaba programado originalmente para enfrentar al mexicano Erick López, pero debido a problemas de visa, terminó peleando contra Vázquez para defender su título. Este es el segundo viaje de Alvarado al estado de la estrella solitaria este año, ya que defendió su título en el American Airlines Center en Dallas a principios de enero bajo la tarjeta Ryan García – Luke Campbell. Detuvo al ex campeón DeeJay Kriel esa noche. Ahora espera que su hermano gemelo, Renee, luche contra su némesis Roger Gutiérrez de Venezuela en una trilogía para reclamar su título después de perderlo ante Gutiérrez en el mismo programa de Golden Boy en enero. La estrella en ascenso de peso welter en el establo de Golden Boy George Rincon (12-0, 7 KOs) de Dallas, abrió la transmisión en vivo en DAZN mientras se enfrentaba al fornido Nikolai Buzolin (8-4-1, 4 KOs) de Brooklyn, Nueva York en un asunto de ocho asaltos. Rincón, un zurdo, salpicó a Buzolin con golpes y usó su gran mano izquierda para mantener a raya a Buzolin toda la noche. Buzolin cambió las posturas de ortodoxo a zurdo a menudo, pero no fue muy efectivo con ninguno de los dos estilos. Rincón mantuvo un ritmo constante y tuvo éxito con las manos izquierda y derecha al cuerpo y gancho de izquierda a la cabeza a veces. Buzolin siguió presionando hacia adelante y hizo todo lo posible para aterrizar contra el Rincón más alto, pero tuvo dificultades para aterrizar contra la sólida defensa de Rincón. Rincón conectó los golpes más limpios toda la noche y ganó una decisión unánime fácil ya que los tres jueces lo vieron igual 80-72. Rincón se unió a su hermano Alex, quien ganó más temprano en la noche, para el deleite de sus familiares y amigos presentes. Russell-Rodríguez terminan en NO contest por eliminatoria de AMB Resultados del Undercard Rigondeaux-Casimero en Carson, California

