Conferencia de prensa final de Franco-Maloney FacebookGorjeoReddit En noviembre pasado, la controversia reinó supremamente. Andrew Moloney pensó que había hecho lo suficiente para arrebatarle el título mundial súper mosca de la AMB a Joshua Franco. Moloney sostuvo que numerosos golpes causaron hinchazón debajo del ojo derecho de Franco, lo que obligó a detener la pelea después de dos asaltos. Luego de una revisión de video de casi 30 minutos, se confirmó la decisión del árbitro de un cabezazo. Franco retuvo su título, el título que le ganó a Moloney por decisión casi cinco meses antes. Después de toda la charla basura y la tensión resultante, Franco y Moloney se encontrarán en un enfrentamiento de trilogía el sábado en el Hard Rock Hotel & Casino Tulsa. Moloney espera corregir lo que él siente que fue una injusticia, mientras que Franco quiere demostrar que su primera pelea no fue una aberración. En la conferencia de prensa final del jueves, esto es lo que dijeron los combatientes. Joshua Franco “Significa todo para mí. Esta pelea significa mucho y por eso me preparé lo mejor posible en el gimnasio. Ganar esta pelea y hacer la declaración que quiero hacer me abrirá puertas más grandes. No hubo problemas en el campamento. El campamento fue muy bien, muy bien, así que estoy listo para comenzar. ” “Espere una gran pelea, un gran espectáculo, fuegos artificiales y espere que yo haga una declaración el sábado por la noche”. “{La segunda pelea} fue de solo dos asaltos. Dos rondas realmente no muestran mucho. Para mí, la pelea iba de la misma manera que la primera pelea, pero es por eso que estamos haciendo la tercera pelea, para ocuparnos de los asuntos. Estoy listo para eso. ” Andrew Moloney “Creo que puedes esperar una gran pelea. Sé que Franco estará más decidido esta vez después de las críticas que recibió desde la última pelea y el mundo entero sabiendo que yo debería ser el campeón en este momento. Pero me estoy volviendo aún más decidido con más que demostrar, y como dije, estoy haciendo esto por mi familia y esta va a ser una gran noche y voy a salir con ese cinturón como debería ”. ve. ” “Es difícil expresar con palabras lo mucho que esto significa para mí. Siento que toda mi vida la he dedicado a este deporte. Los últimos 18 años le he dado a este deporte todo lo que tengo y todo el trabajo duro y todos los sacrificios que he hecho valdrán la pena cuando me convierta en dos veces campeón el sábado por la noche. Y esto también es para mi familia. Nos hemos encerrado en una casa para el campo de entrenamiento y hemos estado muy seguros para asegurarnos de que nada se interponga en el camino de esta pelea, y es un placer estar de regreso aquí en Estados Unidos. Realmente siento que este es mi segundo hogar ahora. Me siento muy cómodo aquí y espero poder ofrecer un gran espectáculo para todos el sábado por la noche “. “Sé que en el fondo del 100 por ciento no hubo cabezazos. El mundo entero sabe que no hubo un choque de cabezas, y si miras la repetición, verás que a la 1:36 en la izquierda en la primera ronda, conecto un jab que cierra sus ojos. Lo supe esa noche, y ahora estoy aún más seguro. “ Rueda de prensa final Rigondeaux-Casimero AMB declara vacante el título interino de peso welter

