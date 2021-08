AMB declara vacante el título interino de peso welter La Asociación Mundial de Boxeo ha declarado vacante el título interino de peso welter tras la polémica decisión del 7 de agosto en Minnesota en la pelea entre Gabriel Maestre y Mykal Fox. Además, la organización solicitará respetuosamente a la Comisión de Minnesota que declare el combate como un “No Concurso”. Al final de la pelea entre Fox y Maestre, el Comité de Oficiales de la AMB evaluó la pelea. Por esa razón, y de conformidad con la regla C26, la AMB ordenó una revancha directa y otorgó a las partes 60 días para realizar la pelea. En caso de que haya una Oferta de Moneda, la división será del 50% para cada boxeador. Además, la AMB no aprobará ninguna pelea o permiso especial a los contendientes antes de que se lleve a cabo la revancha directa. La AMB también expresa su rechazo a cualquier acto de intolerancia hacia los demás, que incluye el racismo, como se establece en el Artículo 9.01 de nuestro Código de Ética: “Oponerse y contrarrestar la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, religión, condición social”. Por esa razón, la AMB ha suspendido indefinidamente a la jueza Gloria Martínez. La Asociación Mundial de Boxeo promueve los valores de la competencia justa y el respeto por los demás, así como el trabajo constante por el desarrollo sistemático de este deporte y brindando oportunidades para que los boxeadores logren sus sueños. Conferencia de prensa final de Franco-Maloney FacebookGorjeoReddit Conferencia de prensa virtual Pacquiao-Ugas

