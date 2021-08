Conferencia de prensa virtual Pacquiao-Ugas El campeón mundial de ocho divisiones y senador Filipino Manny “Pacman” Pacquiao y el campeón mundial de peso welter de la AMB, Yordenis Ugás, dieron una vista previa de su enfrentamiento por el campeonato durante una conferencia de prensa virtual el miércoles antes de que se enfrenten en el evento principal de FOX Sports PBC Pay-Per-View el sábado 21 de agosto. de T-Mobile Arena en Las Vegas. Ugás reemplaza a Errol Spence Jr. en el evento principal, mientras Spence se recupera de una lesión en el ojo. Ugás se había estado preparando para hacer su primera defensa del título en el evento co-estelar y ahora enfrentará a la leyenda del boxeo Pacquiao en una pelea que definirá su carrera, defendiendo el mismo título que ganó Pacquiao cuando derrotó a Keith Thurman en su última pelea en julio de 2019. Esto es lo que los combatientes dijeron el miércoles: MANNY PACQUIAO “Quiero decir que estoy rezando para que Errol se recupere rápidamente de su lesión. La salud es siempre la prioridad y lo más importante. Hice mi mejor esfuerzo en el entrenamiento y en la preparación para esta pelea, así que quería asegurarme de que mi arduo trabajo no fuera en vano. “Ugás estaba listo para pelear y desafiarme el 21 de agosto. Así que es algo grandioso que pueda mostrar mi arduo trabajo en el gimnasio cuando nos enfrentamos en la noche de la pelea. “No estoy decepcionado en absoluto por lo que pasó porque mi arduo trabajo no será en vano. Ugás dio un paso al frente y está trayendo su campeonato de la AMB a la pelea, por la que estoy emocionado de pelear. “Siempre me considero un boxeador bipartidista. Estoy feliz de pelear contra luchadores diestros o zurdos. No es ningún problema para mí cambiar los estilos a los que me voy a enfrentar. “Lo que puedo decirles a los fanáticos es que definitivamente esta no es una pelea fácil. Ugás es un campeón porque le dieron mi cinturón. Ahora, tenemos que colocarlo dentro del ring. No puedo tomarlo a la ligera, porque es el tipo de luchador que se aprovechará de eso. “Tengo mucha gente a mi alrededor que me motiva a ganar esta pelea, especialmente para mi familia. También estoy muy motivado para brindarles a los fanáticos una gran pelea que disfrutarán en la arena o verán en pay-per-view. “Al final, quiero ganar los cinturones. Estoy muy emocionado por esta pelea por el campeonato y no me importa si soy el retador o el campeón que entra en ella. Veremos quién es el campeón después del 21 de agosto. “Sé que Ugás también está muy preparado para su pelea porque iba a estar en la cartelera. Si no hubiera Ugás en la cartelera, es posible que hubiéramos cancelado la pelea. Es bueno que tuviéramos otro campeón de peso welter en la cartelera para este escenario que sucedió. “El único peligro para esta pelea es el cambio de postura. Tanto Spence como Ugás son luchadores agresivos, lo que me gusta. Podemos crear mucha acción en el ring que encantará a los fanáticos. “Les diría a los fanáticos que no se pierdan esta pelea. Este va a ser realmente bueno. Estoy seguro de que Ugás y yo vamos a dar una pelea llena de acción. Estoy emocionado de ver a todos en Las Vegas el 21 de agosto “. YORDENIS UGÁS “Me siento muy bien y muy emocionado de pelear en este gran escenario. Estoy listo para subir al ring el 21 de agosto. No podría estar más emocionado por esta pelea. “Cuando recibí la llamada de que iba a enfrentarme a uno de los mejores peleadores de la historia, simplemente empujó mi entusiasmo a nuevos niveles. No puedo esperar para mostrarles a todos de lo que soy capaz. “También quiero desearle a Errol Spence Jr. una recuperación rápida y segura. Espero que se recupere pronto y lo veamos de nuevo en el ring. “Estoy acostumbrado a pelear en el último minuto. Realmente no es nada nuevo para mí. Una vez que supe que estaba peleando contra Pacquiao, volví al trabajo, porque siempre estoy listo para pelear con cualquiera que me pongan frente a mí. “Me elevaron a ser el campeón de la AMB en enero, pero ahora podemos decir que quien gane el 21 de agosto es el verdadero campeón mundial de peso welter de la AMB. “Se trata de hacer ajustes en este punto. He tenido mucha experiencia haciendo esto antes de las peleas. Ha sucedido varias veces, así que estoy realmente preparado en todo momento para adaptarme a lo que se me presente. “Pelear contra Manny Pacquiao es muy importante para mí. significa el mundo para mi. No estoy luchando por el dinero, estoy luchando por mi legado y por mi país. Esta es la pelea más importante de mi vida. “Soy consciente de que Pacquiao es el favorito. Pero al mismo tiempo soy un campeón. Desde que regresé hace cinco años, he superado muchas cosas. Me he enfrentado a tantos oponentes fuertes para llegar a donde estoy hoy. Tengo plena confianza en mí mismo y en mi capacidad para conseguir la victoria. “Cuando dejé el boxeo, me concentré en la familia y en pasar tiempo con mi hijo. En ese momento, nunca pensé que estaría defendiendo un título contra Manny Pacquiao. Pero durante los últimos cinco años he sido uno de los boxeadores más activos y exitosos y estoy listo para demostrar mi valía una vez más. “Soy un luchador no solo dentro del ring, sino que fuera del ring, lucho por la libertad de mi gente. Eso es lo más importante para mí. Espero que todos los que luchan por la libertad en Cuba estén a salvo y sepan que lucharé por ellos el sábado 21 de agosto. “Subestimar a Manny Pacquiao está fuera de discusión. Estará listo. Me he preparado para enfrentar a los mejores para convertirme en el mejor. “Esta será una gran pelea para todos los fanáticos. Estoy pensando en dejarlo todo en el ring. Puedo garantizar una pelea increíble. Vamos a dar un gran regalo a los fanáticos el 21 de agosto. Dejo mi corazón por todos mis fanáticos ”. WBC oficializa la apertura de una oficina en Ucrania

