WBC oficializa la apertura de una oficina en Ucrania El Consejo Mundial de Boxeo ha decidido abrir una oficina de representación en Kiev, capital de Ucrania, uno de los países con mayor tradición boxística y una historia ligada estrechamente al WBC. En el 2004 Ucrania fue sede de una reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno; Vitali Klitschko dominó la división de los pesos completos por más de una década; y, en 2018 se vivió una de las más espectaculares convenciones mundiales del WBC en la ciudad de Kiev. Tierra de grandes campeones del mundo y figuras legendarias de nuestro deporte, continúa siendo uno de los semilleros inagotables de talento, tanto a nivel olímpico como profesional. Destacan en la historia reciente nombres como los de Vitali y Vladimir Klitschko, Oleksandr Gvozdyk, Oleksandr Usyk, Vasyl Lomachenko, Victor Postol, por mencionar solo algunos de los grandes exponentes, sin olvidar a la generación más joven de boxeadores que vienen escalando con firmeza los títulos afiliados del WBC. Actualmente, boxeadores de todo el mundo eligen a Ucrania para realizar grandes carteleras, convirtiéndose en un importante centro de boxeo en la región de Europa del Este. La labor realizada por Egis Klimas ha sido fundamental para el desarrollo del boxeo de este país, junto con la aportación de personalidades como Alina Shaternikova, Vladimir Zavialov y tantos otros. Un aspecto relevante a destacar es el trabajo que actualmente se está llevando a cabo en este país para entrenar y capacitar a boxeadores amateurs en su transición al boxeo profesional, una vez que decidan y puedan comenzar sus carreas en el terreno de paga a nivel internacional. El Consejo Mundial de Boxeo está convencido de que la apertura de nuestra oficina en Ucrania impulsará el desarrollo del boxeo profesional y amateur en la región, siendo éste el principal objetivo de este esfuerzo. Tenemos mucho trabajo por hacer ya que necesitamos trabajar no solo con los boxeadores, sino también con entrenadores, jueces, réferis y otros oficiales involucrados en la organización de los combates. Las actividades de responsabilidad social también jugarán un papel importante en el plan de trabajo del WBC Ucrania, bajo los lineamientos del programa WBC Cares. Otra actividad de gran importancia de este equipo será la apertura de escuelas de boxeo y gimnasios para niños sin hogar y niños de familias necesitadas, quienes podrán practicar deporte en forma gratuita y, en tales condiciones, estarán motivados para triunfar en la vida. El desarrollo de la forma de pensar de los niños como campeones también es muy importante. El WBC, como organización innovadora que trabaja siempre pensando en la salud y bienestar de los deportistas, implementará por supuesto los programas de nutrición, hidratación, manejo del peso, Programa de Boxeo Limpio (Clean Boxing Program), e impulsará el apoyo a boxeadores retirados a través del Fondo José Sulaiman. El equipo de WBC Ucrania estará encabezado Mykola Kovalchuk, destacado abogado en el campo del derecho deportivo, que cuenta con una reconocida trayectoria pública. ¡Enhorabuena Ucrania! Tras lesión de Spence, Pacquiao se enfrentará a Ugas

