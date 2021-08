Tras lesión de Spence, Pacquiao se enfrentará a Ugas El campeón unificado de peso welter Errol Spence, Jr.se vio obligado a retirarse de su exitoso enfrentamiento de FOX Sports PBC Pay-Per-View con el ex campeón de peso welter y de ocho divisiones Manny Pacquiao el sábado 21 de agosto desde el T-Mobile Arena en Las Vegas debido a un desgarro de retina en su ojo izquierdo. El campeón de peso welter de la AMB, Yordenis Ugas, dará un paso al frente para reemplazar a Spence y defenderá su título contra Pacquiao, quien ganó ese título cuando derrotó a Keith Thurman en su última pelea en julio de 2019.Ugas se estaba preparando para hacer su primera defensa del título contra Fabian Maidana en la co -característica de la tarjeta Spence-Pacquiao. Ser elevado al evento principal contra la leyenda del boxeo Pacquiao significa que Ugas tendrá una pelea que definirá su carrera más temprano que tarde. Spence descubrió que tenía una retina desgarrada durante un examen médico previo a la pelea en Las Vegas. WBC oficializa la apertura de una oficina en Ucrania “Sembrando campeones” un sueño mundial que comienza en Panamá

