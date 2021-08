“Sembrando campeones” un sueño mundial que comienza en Panamá Durante los tradicionales “Martes de Café”, el promotor y amigo del WBC, Sampson Lewkowicz dio a conocer que el próximo 19 de agosto arranca el exitoso torneo amateur “sembrando campeones” una iniciativa que surge de la genuina preocupación por el boxeo amateur del presidente vitalicio José Sulaimán. Visiblemente nostálgico, Sampson recordó esos ayeres donde él y Don José pasaban largas horas charlando, buscando por todos los medios posibles mejorar y apoyar el deporte. En este punto, el uruguayo lamentó profundamente que su amigo y mentor no pudiera ver el sueño de este torneo cristalizado, pero está convencido que una de sus misiones en la vida es seguiré adelante, dando lo mejor de sí para el deporte., Emocionado de celebrar la tercera edición de esta justa deportiva, Sampson aclaró que de este exitoso torneo han surgido importantes figuras del boxeo mundial entre ellos el uruguayo Amilcar Vidal, un consentido del público. Finalmente agregó que los seis ganadores del torneo serán recibidos por el WBC en la Ciudad de México para tener 2 meses de entrenamiento y peleas de preparación que los lleven a la conquista de sus sueños. Tras lesión de Spence, Pacquiao se enfrentará a Ugas Casimero: puedo hacer que esta sea una pelea fácil

