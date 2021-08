Casimero: puedo hacer que esta sea una pelea fácil El campeón mundial de peso gallo de la OMB, John Riel Casimero, buscará anotar la mejor victoria de su carrera y defender con éxito su título de las 118 libras por segunda vez cuando se enfrente al campeón de dos divisiones Guillermo Rigondeaux este sábado en vivo por SHOWTIME desde Dignity Health Sports Park en Carson. California. “Sé que puedo hacer que esta sea una pelea fácil para mí”, dijo Casimero. “Quiero que tenga agallas y sea el peleador emocionante que ha demostrado recientemente. Será mejor para los aficionados y realmente demostrará quién es el mejor. Una victoria sobre Rigondeaux me consolidará como uno de los peleadores, si no el mejor, en la división de peso gallo. Mi objetivo es ocuparme de los negocios el sábado por la noche y luego perseguir al asustado Nonito Donaire “. “Sembrando campeones” un sueño mundial que comienza en Panamá Roach: PAC-Spence no es una pelea de despedida

