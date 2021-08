Roach: PAC-Spence no es una pelea de despedida “Manny no está entrenando tan duro para decir adiós. ¡Es para demostrar que todavía está aquí! “ El campeón mundial de ocho divisiones Manny “Pacman” Pacquiao no necesita un espejo retrovisor, al menos cuando se trata de su ilustre carrera en el boxeo, así lo dice su entrenador del Salón de la Fama durante 20 años, el mundialmente famoso Freddie Roach. Hoy, Manny, de 42 años, comienza su última semana de campo de entrenamiento, en el Wild Card Boxing Club con sede en Hollywood, California, para su desafío del 21 de agosto ante el invicto campeón mundial de peso welter del CMB / FIB unificado Errol Spence Jr. Spence, que es 11 años más joven y más de cuatro pulgadas más alto que Manny, es, posiblemente, la pelea más grande de Manny, en una vida de boxeo compuesta por grandes eventos de boxeo y victorias espectaculares. “Manny no necesita tocar sus viejos clásicos. Todavía está produciendo nuevos éxitos ”, dijo Freddie. “No ha cortado ni una esquina en el campo de entrenamiento. Ni uno. Corre por las colinas de Griffith Park directamente hasta el letrero de Hollywood. Realiza miles de abdominales todos los días. Entrena tres días a la semana y golpea cada bolsa en el piso del gimnasio con malas intenciones todos los días. Sigue siendo el trabajador más duro que jamás haya entrenado y un estudiante entusiasta. Quiere este más que nada. Manny no está entrenando tan duro para decir adiós. Es para demostrar que todavía está aquí. La política filipina podría influir cuando Manny cuelgue los guantes. Quizás esta sea la última pelea de Manny. Pero este verano, ha estado entrenando para su mayor victoria, y para Manny, eso es decir algo. Es de lo que está hecha la grandeza “. Castano: Nadaría hasta Australia para luchar contra Tszyu

