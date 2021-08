Castano: Nadaría hasta Australia para luchar contra Tszyu Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso mediano ligero de la OMB, Brian Castano, le gustaría defender el título mundial de las 154 libras contra el peso mediano ligero número 1 de la OMB, Tim Tszyu, en Australia, si se le ofrecieran 10 millones de dólares. “Si tienen los $ 10 millones, iré a Australia nadando desde Argentina y lo golpearé en su propio patio trasero, luego tomaré un vuelo de regreso”, dijo Castaño al Daily Telegraph. “Nunca huyo de nadie, si miras mi currículum fui a Francia, fui a Estados Unidos, que no es mi país de origen, así que eso es una broma”, dijo Castaño. “Es una broma de Tszyu que habla por sí sola. “Al contrario, él es el que se esconde en Australia y nunca quiere salir de Australia. “Para llamar a todos en mi división, debería venir a Estados Unidos, que es la meca del boxeo, incluso todos lo saben. Estados Unidos es el lugar que necesita para mostrar de qué está hecho realmente. “Tszyu nunca sale de Australia”. Roach: PAC-Spence no es una pelea de despedida Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.