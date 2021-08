Maestre gana el título interino de peso welter de la AMB Foto: Sean Michael Ham / Premier Boxing Champions En un choque por el título vacante de peso welter de la AMB, el invicto Venezolano Gabriel “Capitán” Maestre (4-0, 3 KOs) tomó una cerrada decisión unánime en doce asaltos sobre 6’4 al suplente Mykal Fox (22-3, 5 KOs) el sábado por la noche. en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Maestre pudo recuperarse de una caída temprana en la segunda ronda que Fox anotó con una mano izquierda de contraataque que Maestre nunca vio venir. “Cuando me derribaron, no vi venir el golpe”, dijo Maestre. “Él realmente no me lastimó, así que no fue un problema levantarme y seguir adelante”. El invicto Maestre pudo regresar a la pelea a través de los asaltos intermedios con una actividad constante mientras perseguía al esquivo Fox por el ring. La agresión condujo a una ventaja de 119 a 108 para Maestre en golpes de poder aterrizados, a pesar de que Fox tenía una ventaja general en golpes aterrizados con 157 a 131. “La estrategia era simplemente seguir peleando con él durante 12 asaltos”, dijo Maestre. “Solo quería estar cerca de él y asegurarme de seguir lanzando golpes. Fox definitivamente me sorprendió. Era un muy buen boxeador. Creo que la clave fue que estaba lanzando múltiples golpes y combinaciones. Esa fue la estrategia de principio a fin “. Fox pareció cambiar el rumbo en las rondas posteriores, disparando a Maestre de manera efectiva mientras continuaba dando vueltas por el ring mientras sostenía con inteligencia para frenar cualquier impulso ofensivo que ganara su oponente. Después de 12 rondas, todos los jueces vieron la pelea a favor de Maestre por puntajes de 114-113, 115-112 y 117-110. Fox estaba incrédulo por los puntajes de los jueces después de la pelea, mientras que Maestre declaró que estaba dispuesto a darle una revancha a Fox. “Me sorprendió la decisión”, dijo Fox. “No hay forma de que haya ganado más rondas que yo. Lo derribé. Yo lo lastimé. No sé qué más se suponía que debía hacer. No sé qué estaban mirando los jueces. Míralo a la cara y dime que ganó esa pelea “. “Fox peleó muy bien y se merece una revancha”, dijo Maestre. “Fue una pelea muy cerrada. Si mi equipo dice que eso es lo que quieren, estaré listo para pelear con él nuevamente “. Una pelea entre el invicto peso welter # 1 de la AMB Eimantas Stanionis (13-0, 9 KOs) y el veterano Luís Collazo (39-8, 20 KOs) terminó sin decisión. Collazo no pudo continuar después de un cabezazo accidental en la cuarta ronda. El peso welter Luke SantaMaría (12-2-1, 7 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial Devon Alexander (27-7-1, 14 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93, 98-92, 98-92. Castano: Nadaría hasta Australia para luchar contra Tszyu "Grave Digger" extiende racha de KO en Colombia

