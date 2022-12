Rozicki vence a Aguilar en Nova Scotia, Canadá El ex retador al título mundial Ryan Rozicki (16-1, 14 KOs) de Sydney, Nueva Escocia, Canadá, emocionó a los fanáticos de su ciudad natal con un nocaut en el primer asalto sobre el sustituto de última hora, Mario Aguilar (22-9, 18 KOs) de México. El evento principal tuvo lugar en la Nova Scotia, Canadá, ciudad natal de Rozicki, en el Center 200. Roziki derribó a Aguilar tres veces en el camino a la victoria por detención. Era la primera vez que Aguilar había sido detenido en la estrofa inicial. El promotor de Rozicki, Dan Otter de Three Lions Promotions, promovió el evento. Otros resultados… Antonio Napolitano UD Tonathiu Garcia Mendez

John Michael Bianco UD Victor Hugo Flores

Derek Kuchmey TKO 4 Valdo Martinez

Brett Beaton KO 1 Jon Johnson

Reda Benbaziz TKO 2 Luis Ricardo Ramirez Garcia Resultados de la cartelera de Fury-Chisora Resultados desde Newcastle, Inglaterra

