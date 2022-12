Resultados desde Newcastle, Inglaterra El atleta olímpico de 2016 Josh “Pretty Boy” Kelly (13-1-1, 7 KOs) anotó una decisión unánime unilateral en doce asaltos para destronar al campeón británico de peso súper welter Troy Williamson (19-1-1, 14 KOs) el viernes por la noche en el Newcastle Arena de Newcastle, Inglaterra. Kelly al mando todo el camino hacia un veredicto 118-110, 119-109, 119-111. El ex peso semipesado # 1 de la OMB, “King” Lyndon Arthur (21-1, 14 KOs) recibió una detención del árbitro en la segunda ronda contra “El Toro” Joel McIntyre (20-5, 5 KOs). Arthur no podía fallar con la mano derecha. En una revancha de salida, el peso pesado Franklin Ignatius (5-0-1, 1 KO) superó por puntos a Hosea Stewart (2-1-1, 0 KO) de 320 libras en seis rondas. El marcador del árbitro fue 58-56. Lucharon hasta un empate en julio. Prospecto Panameño Bryan De Gracia pelea en Colombia el 17 de diciembre Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.