Prospecto Panameño Bryan De Gracia pelea en Colombia el 17 de diciembre El ex retador mundial Bryan De Gracia (28-2-1, 24 KOs) de David, Panamá, se enfrenta al favorito local Manuel Felipe González (11-3, 11 KOs) de San Pelayo, Colombia, el 17 de diciembre en un ocho combate de peso pluma en la popular ciudad turística de playa de Santa Marta, Colombia. De Gracia peleó por última vez en Medellín, Colombia, en agosto pasado, deteniendo de manera impresionante al veterano venezolano José Alfaro por nocaut técnico en el tercer asalto. El zurdo pegador González tiene un porcentaje de nocaut del 100% y peleó diez asaltos duros en su última pelea, dejando caer una decisión ante un prospecto invicto. Resultados desde Newcastle, Inglaterra Greene se lesiona y Rozicki enfrentará a Mario Aguilar en Canadá Like this: Like Loading...

