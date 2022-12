Resultados de la cartelera de Fury-Chisora Resultados desde el Estadio Tottenham Hotspur en Londres: El invicto olímpico de 2012 Denys Berinchyk (17-0, 9 KOs) destronó al campeón europeo de peso ligero de 37 años Yvan Mendy (47-6-1, 22 KOs) por decisión unánime en doce asaltos. Combate sin complicaciones. Las puntuaciones fueron 117-112, 116-112, 116-112. El invicto peso semipesado Karol Itauma (9-0, 7 KOs) fue detenido por el árbitro contra Vladimir Belujsky (12-6-1, 8 KOs) en la octava ronda. Otros resultados:

Royston Barney Smith TKO1 Cruz Perez (peso ligero)

Hosea Burton W6 Reinis Porozovs (peso crucero)

Hosea Burton W6 Reinis Porozovs (peso crucero)

Isaac Lowe W6 Sandeep Singh Bhatti (peso superpluma)

