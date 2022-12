Dubois cae tres veces y vence Lerena en tres para retener titulo AMB en Londres El campeón regular de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois (19-1, 18 KOs) regresó de entre los muertos para detener a Kevin Lerena (28-2, 14 KOs) en el tercer round el sábado por la noche en la co-estelar Fury-Chisora ​​en el Tottenham Hotspur Stadium en Londres. Lerena sorprendentemente derribó a Dubois 16: 1 tres veces en el primer round y Dubois fue salvado por la campana! Luego, inexplicablemente, Lerena quitó el pie del acelerador en el segundo round, dejando que Dubois se aclarara la cabeza. Dubois aprovechó al máximo esa cortesía y cambió las tornas en la tercera ronda. Dejó caer a Lerena y luego lo estrelló salvajemente contra las cuerdas en la campana. Las cuerdas sostuvieron a Lerena y comenzó un conteo, pero el árbitro Howard Foster lo detuvo. La campana en realidad sonó nueve segundos antes del primer round para ayudar a Dubois. Por el contrario, Lerena se puso de pie después de que sonó la campana en la tercera ronda, pero no se le dio el minuto entre las rondas para recuperarse. Fury vuelve a vencer a Chisora ​​y retiene el título del WBC Resultados de la cartelera de Fury-Chisora Like this: Like Loading...

