Fury vuelve a vencer a Chisora ​​y retiene el título del WBC El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury (33-0-1, 24 KOs) logró el 3-0 contra Derek Chisora ​​(33-13, 23 KOs), ganando por nocaut técnico en el décimo asalto el sábado por la noche ante 60,000 fanáticos del boxeo en el Tottenham Hotspur al aire libre. Estadio en Londres. Fury comenzó a castigar a Chisora ​​en la segunda ronda y lo golpeó un poco más en la tercera ronda. Fury luego se relajó, contento de superar a Chisora ​​el resto del camino. Chisora ​​se estaba quedando sin humo en la octava ronda mientras continuaba comiendo tragos. El árbitro Victor Loughlin finalmente lo rechazó en la décima ronda. El tiempo era 2:51. El campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, participó de la acción desde el ringside, sentado junto al principal contendiente Joe Joyce. Después de la pelea, la pareja subió a las cuerdas del ring. Después de que Fury abusó verbalmente de Usyk, le dijo a Joyce que pelearía con él si no se podía hacer la pelea con Usyk. También se burló de una cuarta pelea contra Deontay Wilder. Fury agregó que tiene lesiones en la mano derecha y el codo derecho que pueden requerir cirugía. Resultados de la cartelera Estrada-Chocolatito Dubois cae tres veces y vence Lerena en tres para retener titulo AMB en Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.