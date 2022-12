Resultados de la cartelera Estrada-Chocolatito Desert Diamond Arena, Glendale, Arizona: El invicto peso mediano #5 de la AMB, Austin “Ammo” Williams (13-0, 9 KOs) superó por puntos al previamente invicto Simon Madsen (13-1, 10 KOs) en diez asaltos. Pelea bastante unilateral. A Madsen se le dedujo un punto en la novena ronda por lanzar un codazo. Las puntuaciones fueron 99-90 3x. El invicto superpluma Marc Castro (9-0, 6 KOs) logró una decisión unánime en ocho asaltos sobre Maickol López (16-4, 8 KOs). Las puntuaciones fueron 80-71 3x. Castro obligó a López a arrodillarse en la séptima ronda. El invicto supergallo Anthony Herrera (4-0-1, 3 KOs) detuvo al previamente invicto Christian Sullivan (8-1, 5 KOs) en la tercera ronda. Herrera derribó a Sullivan en la tercera ronda y obtuvo el paro momentos después. El tiempo era 1:41. En un combate en peso superpluma femenino Beatriz Ferreira (2-0, 1 KOs) venció mediante un nocaut en el segundo round contra Carisse Brown (7-3, 4 KOs) Fury vuelve a vencer a Chisora ​​y retiene el título del WBC Like this: Like Loading...

