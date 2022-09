Round 12: Fin de semana de inducción en el Salón de la Fama de Nevada Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC Fue una jornada de tres días con mucha actividad para la inducción al Salón de la Fama del Boxeo de Nevada, con un gran éxito. La agenda del fin de semana tan esperado en nuestro deporte se agotó por completo en el Resort World, de Las Vegas. Fueron tres años, por la pandemia, que se habían pospuesto las inducciones a este importante recinto de estrellas del boxeo. Miembros de 2020: mi querido padre José Sulaimán, Clarence “Bones” Adams, Fernando “El Feroz” Vargas, José Luis Castillo, Miguel Cotto, Mark “Too Sharp” Johnson, Danny Lopez, Azumah “The Professor” Nelson, James “Lights Out Toney, Andre “S.O.G” Ward, Lorenzo Fertitta, Sammy Macias y Carlos Padilla. En 2021 solo fueron seleccionadas dos grandes figuras: Floyd Mayweather y Roy Jones. Para 2022, Kennedy McKinney, Vince Phillips, Iran Barkley, Ray Mercer, Michael Nunn, Israel Vazquez, Mia St. John, Gary Shaw, Jerry Izenberg, Hector Camacho y Bob Foster Las celebraciones iniciaron el viernes pasado, con una convivencia entre los campeones, acompañada de una cena de gala, en donde brotaron las anécdotas de cada uno de ellos, en una reunión muy a gusto, en total camaradería. La Junta de Gobierno del WBC le otorgó a Fernando Vargas un cinturón de campeón mundial a 17 años de conquistar la corona, al vencer al español Javier Castillejo, el 20 de agosto de 2005.

El próximo domingo será un día especial para el boxeo. Reaparece el mexicano Andy Ruiz para enfrentarse al cubano Luis King Kong Ortiz; estamos hablando de una pelea explosiva, que de cualquier lado puede terminar por nocaut, en la división de los pesados, y que será eliminatoria. El Green Belt Challenge fue un gran éxito con 25 peleas amateur sancionadas por USA Boxing en las que todos los peleadores recibieron una medalla y un kit WBC con los 2 mejores peleadores recibiendo el cinturón Amateur WBC Verde y Oro. La boxeadora más sobresaliente fue Margarita Sierra de Houston, TX y el boxeador más sobresaliente, Dylan Capetillo de Las Vegas, NV. Como se recordará, Andy se coronó contra todos los pronósticos, por la vía del nocaut, sobre el británico Anthony Joshua. Posteriormente, en la pelea de revancha, el pugilista europeo recuperó sus títulos, el pasado 7 de diciembre de 2019. La contienda contra Luis Ortiz lo puede poner en la antesala nuevamente del título de peso completo.

Él lo ha dicho, que el combate será una guerra contra el cubano, porque ambos buscan esa posibilidad de llegar a las grandes bolsas con un triunfo. También ha comentado que está bien preparado para llegar el próximo domingo en busca de recuperar la posición, y una vez saliendo con la victoria, se pueden hacer varias combinaciones que lo van a beneficiar en lo económico. Pero advirtió que no se quiere adelantar a nada, y prefiere esperar al domingo para demostrar que está de vuelta entre los grandes de los pesos completos. Otro de los atractivos que va a tener esa cartelera a disputarse en Los Ángeles, California, es ver otra vez a Isaac Cruz, que con su golpeo espectacular es capaz de levantar a los aficionados de sus butacas.

Ahora se va a enfrentar a Eduardo Ramírez, en donde estará en disputa el título plata ligero del WBC.

Para Isaac Cruz, el 5 de diciembre de 2021 es una fecha que cambió su destino. El campeón de peso ligero, Gervonta Davis, al no poder enfrentar a Rolando Romero por motivos externos al boxeo, tuvo que ser reemplazado por el Pitbull, por lo que es la primera vez que va a encabezar una cartelera. Después de esa exhibición, aunque no ganó, dejó un buen sabor de boca entre los fanáticos.

Posteriormente venció, y prácticamente alejó de los cuadriláteros, al cubano Yuriorkis Gamboa, a quien derrotó por nocaut técnico en cinco asaltos. Sin duda, el próximo domingo será un día para ver esas contiendas, que son altamente atractivas. ¿SABÍAS QUE…?

Andy Ruiz se convirtió en el primer campeón mundial mexicano de peso completo de la historia, el pasado 1 de junio de 2019, en el emblemático del Madison Square Garden, en la hermosa ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Anécdota de hoy Don José tuvo el privilegio de encabezar la organización, para que se llevara a cabo en tierras mexicanas la primera pelea de peso completo, en donde estuviera en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). Eso ocurrió el pasado 8 de marzo de 2008, en la plaza de toros de Cancún, Quintana Roo, cuando el pugilista ruso Oleg Maskaev expuso el campeonato que perdió ante el nigeriano Samuel Peter, por nocaut técnico, en seis rounds. Sin duda, mi papá habría festejado con mucha alegría, si hubiera tenido la oportunidad de ver la coronación de Andy Ruiz como el primer mexicano campeón completo. Agradezco sus comentarios en [email protected] Conferencia de prensa de Bivol-Zurdo en Emiratos Árabes Unidos Like this: Like Loading...

