Conferencia de prensa de Bivol-Zurdo en Emiratos Árabes Unidos El campeón de peso semipesado de la AMB, Dmitry Bivol, y Gilberto "Zurdo" Ramírez se presentaron en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, en una conferencia de prensa para lanzar su enfrentamiento por el título mundial el 5 de noviembre en el Etihad Arena, en vivo para suscriptores de todo el mundo en DAZN (excluyendo South Corea y MENA). Dmitry Bivol: "Sé que quería esta pelea desde hace mucho tiempo. Yo también. Ahora sucederá. Es un buen boxeador y me gustan los desafíos. Me gusta pelear contra el tipo que ganó 44 peleas y que es más grande y más alto que yo. Este es un gran desafío para mí. Espero que sea una gran pelea el 5 de noviembre… Tengo grandes planes en mi cabeza, quiero ser el mejor peleador del mundo. Quiero obtener más cinturones, pero ahora tengo una gran pelea contra un buen peleador. Intento concentrarme solo en el 5 de noviembre". Zurdo Ramírez: "Tengo muchas ganas de conseguir ese título el 5 de noviembre para convertirme en dos veces campeón mundial… Creo que vamos a dar un gran espectáculo para todos los aficionados y para Abu Dhabi. Será una gran noche. Es uno de los mejores peleadores de 175 libras y también venció a uno de los mejores boxeadores del boxeo. Felicitaciones a él. Sabía que sería una pelea difícil para Canelo. Fue una gran noche para Bivol porque lo venció por decisión unánime. Fue grandioso. ¿Que te puedo decir? Llevo 44 peleas y 44 victorias".

