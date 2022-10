Round 12 con Mauricio Sulaimán: ¿Y dónde quedó la cerveza? Por Mauricio Sulaimán – Hijo de José Sulaimán & presidente del WBC El boxeo es uno de los deportes más populares en todo el mundo. Es un hecho, por reportes de empresas especializadas en la medición profesional de ratings, que nuestra disciplina genera números muy importantes en todo tipo de competencias y eventos. El impacto que tiene el boxeo en los Juegos Olímpicos es muy superior al de la gran mayoría de los deportes de esta justa. Los números que genera una pelea importante en un país, en donde se cuenta con un ídolo, son estratosféricos y, en realidad, siempre hay una cantidad importante de superestrellas al mismo tiempo en el mundo. En este momento, por ejemplo, están los siguientes superídolos, que arrojan grandes resultados en los medidores antes mencionados : Tyson Fury y Anthony Joshua, en el Reino Unido; Naoya Inoue y Ryota Murata, en Japón; George Kambosos Jr., en Australia; Gennady Golovkin, en Kazajistán; Gervonta Davis, Ryan García, Errol Spence Jr., Terence Crawford, y algunos más en Estados Unidos; y, obviamente, Saúl Álvarez, orgullosamente mexicano. Las peleas de Canelo superan la audiencia de los partidos de la Selección Mexicana de futbol, los clásicos América vs. Chivas, la Serie Mundial, el Superbowl, y cualquier otro evento o programa que tenga altos índices de rating. El boxeo y la lucha libre fueron deportes esenciales para la programación, cuando la televisión nació en México. Quien tenía televisión en casa, abría sus puertas para que la colonia pudiera ver la tradicional función sabatina de box y, en muchos casos, hasta cobraban un veinte para quien quisiera estar presente. Este fenómeno generó incontables momentos de alegría entre las familias mexicanas. Actualmente, se habla con gran nostalgia de cómo esos momentos marcaron un sentimiento que se lleva de por vida; platico con personas y me dicen, con gran emoción, que su recuerdo de la infancia era estar sentados junto a su padre o su abuelo viendo el box los sábados por la noche. Así como la televisión encontró un gran beneficio de la transmisión de este deporte, de la mano vino la capitalización y monetización de ello. La lona resultó ser un espacio publicitario inmejorable. Cervecería Modelo, con su cerveza Corona, se adueñó del espacio y logró posicionar su marca en el boxeo de México y, eventualmente, de Estados Unidos y otros países más. Para Corona era un ganar ganar, pues además de posicionar la marca en la lona, esquinas y edecanes que anuncian los rounds, el consumo de cerveza en arenas y estadios generó ventas muy importantes. Obviamente el televidente también tomó Corona como la cerveza consentida, al generar ventas que cerraron así el negocio perfecto. Televisa, Corona y la Arena Coliseo fue la combinación perfecta, y el modelo de negocio que trajo fortunas incalculables. Tal era el éxito, que todos los miércoles y sábados, había boxeo en este inmueble. Fueron 47 años en los que Televisa transmitió ininterrumpidamente boxeo en su programación, hasta el día que tomaron la decisión de sacarlo del aire. Se quedó solamente con la transmisión de peleas por pago por evento, las cuales les generaba una fortuna en ventas de señal. EE. UU. tuvo muchos casos similares, como Tuesday Night Fights, que se transmitió en una cadena cuyo nombre no recuerdo; Décadas de series de los viernes por la noche de Top Rank en ESPN, The Forum en Los Ángeles con el boxeo de los lunes por la noche, ABC, CBS, etc. Budweiser, Miller Lite y otras marcas de cerveza estaban allí como patrocinadores principales. Regresando a México, cuando Televisión Azteca incursiona en el boxeo, por ahí de 2006, viene de la mano de Tecate, e inmediatamente explota en popularidad y grandes resultados. Con mercadotecnia innovadora y campañas publicitarias del más alto nivel de genialidad, como haber metido a Rocky y su famoso “te hace falta ver mas BAX”, Tecate noquea fulminantemente a Corona. Se adueñó del boxeo en México y Estados Unidos, pero fue mucho más allá del boxeo: el nivel de ventas. Aún el día de hoy, es un caso de estudio para los expertos y universidades. ¡Lo que es increíble es que ahora Tecate también se sale del boxeo! Este deporte está etiquetado e identificado con la marca; por lo mismo, el consumo sigue, y los genios han decidido ya no patrocinar, pues sin gastar están ingresando y gozando de los resultados . El boxeo es el patito feo, quizá siempre lo será. Por décadas, el único patrocinador que tuvo fue la cerveza, y hoy ya ni siquiera se cuenta con ello. Las empresas tienen un equivocado lema de: “nosotros no patrocinamos deportes de contacto”. Es ridículo, pues esas mismas marcas que cierran las puertas a quien pide patrocinio para boxeo, se anuncian en fútbol americano, que es un deporte violentísimo, en carreras de autos, donde se ven accidentes trágicos, etc.

Eso sí, cuando aparece un Julio César Chávez o un Canelo, ahí sí llegan los oportunistas y se montan al tren del triunfo. Ahí sí abren sus carteras, y gastan fortunas en publicar que son patrocinadores del Canelo. ¿Dónde estuvieron cuando ese niño de 15 años no tenía ninguna ayuda? ¿Dónde están para impulsar al niño o niña que el día de hoy necesita apoyo para buscar su desarrollo y llegar a ser el próximo ídolo de México? Una vez más, deseo reconocer la grandeza del ingeniero Carlos Slim, y su fundación Telmex Telcel. Está por cumplir 15 años el programa ring Telmex Telcel, el cual otorga becas mensuales a 20 boxeadores, para que así tengan lo necesario para dedicarse al boxeo, y tener, tan siquiera, la oportunidad de buscar el éxito. Saúl fue miembro de la primera generación de este programa: sí, El Canelo recibió el apoyo muy necesario cuando empezaba su carrera, y así el programa ha generado ya ¡19 campeones mundiales! Así está la situación de nuestro deporte, el que le ha dado a México 13 medallas olímpicas, aunque deberían ser muchas más, pero el sector amateur en nuestro país está muerto, y el boxeo ha generado ya más de 200 campeones mundiales. Ojalá la industria volteara a ver al deporte que, además, cumple con una labor social tan importante: lucha de manera frontal contra la violencia, el vandalismo, las adicciones, promueve la activación física y la salud general.

