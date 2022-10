El ex campeón mundial de peso pesado del CMB Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el mejor calificado Robert “The Nordic Nightmare” Helenius anticiparon su enfrentamiento eliminatorio por el título de peso pesado del CMB durante una conferencia de prensa virtual el martes antes de subir al ring el sábado 15 de octubre superando un $ 74.99 pay-per-view desde Barclays Center en Brooklyn.

DEONTAY WILDER

“Este es un momento emocionante. Es especial para la división de peso pesado. Tengo muchas ganas de que llegue el 15 de octubre en el Barclays Center. Esta va a ser una pelea increíble. Aunque nos conocemos bien, no se equivoquen, cuando sea el momento de encenderlo, los fanáticos se irán con otro momento memorable.

“El 15 de octubre es el regreso del rey. Estoy deseando volver a mi segunda casa. Mi segundo reinado va a estar lleno de alegría y emoción para mí y para quienes me apoyan. Estoy buscando hacer grandes peleas como siempre lo he hecho.

“Cambiar la forma en que entrenamos definitivamente abrió mi mente para esta pelea. Entrenar de la misma manera todo el tiempo puede volverse aburrido. Este campamento ha sido más divertido y más emocionante. Me propuse hacer un pre-campamento fuera de casa, antes de regresar a Alabama para entrenar. Definitivamente me ha refrescado en este negocio del boxeo.

“Barclays Center tiene algo especial en mi corazón. Es un segundo hogar para mí. Mis nocauts más electrizantes y mis recuerdos emocionantes han estado allí. Se siente bien poder volver atrás y agregar más recuerdos.

“Entrenar a alguien y pelear cuando realmente cuenta son dos cosas diferentes. El combate es más una práctica. Si Robert siente que va a poder igualar mi talento para el espectáculo, entonces tengo que creer en su palabra. Traerá más emoción a la pelea.

“Nunca me he enfrentado a Helenius cuando cuenta, así que quién sabe lo que traerá. Todo el mundo sabe que los luchadores entrenan más duro que nunca cuando me enfrentan. Con suerte, podremos traer esa emoción el 15 de octubre.

“No siento ninguna presión. Estoy sumergido en mi felicidad y paz. Este reinado se trata de ser feliz. No tengo nada que demostrarle a nadie. He hecho un trabajo increíble en mi carrera, así que ahora quiero hacer las cosas que me hacen feliz. Lo que sea que ganemos, eso es una ventaja.

“Ver la estatua que me hicieron en Alabama es lo que me trajo de vuelta. Mis logros están grabados en piedra. Pero estar ahí y ver a la gente apoyándome me hizo sentir que hay más que puedo hacer. Aún soy joven. Me quedan tres años más en este negocio. Todavía me queda mucho más por hacer.

“(El entrenador en jefe) Malik Scott y yo hicimos clic instantáneamente cuando nos conocimos ayudando a Tomasz Adamek a prepararse para una pelea hace años. Poder convertirlo en uno de mis entrenadores en jefe fue una obviedad. Significa mucho tener personas en las que confías y que sabes que te respaldan. Lo que se entiende no necesita ser explicado.

“Solo puedo hablar sobre lo que he estado haciendo en el entrenamiento y en el combate. Yo diría que me veo increíble. No he perdido ningún paso. En todo caso, he mejorado, volví a los fundamentos y agregué nuevos aspectos a mi conjunto de habilidades. Realmente se trata de aplicar algunas cosas en las que no solía trabajar tanto.

“Mi peso no será lo que nos preocupe en esta pelea o peleas en el futuro. Ganamos mucho peso en la última pelea, pero fue más por las expectativas de ver mi cuerpo de cierta manera. Ahora vuelvo a lo que estoy acostumbrado y a lo que me resulta cómodo”.

ROBERT HELENIUS

“Finalmente estoy de regreso en Brooklyn y se siente realmente bien. He tenido un gran campo de entrenamiento y estoy listo para esta pelea. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para dar lo mejor de mí en la noche de la pelea.

“Estoy muy bendecido de estar en esta posición. He estado en este juego durante mucho tiempo. Estaba noqueando a muchachos en 2011 antes de tener una lesión grave que me mantuvo fuera durante mucho tiempo. Ahora es la primera vez que realmente siento que estoy de vuelta.

“Me tomó un tiempo volver al entrenamiento normal después de la operación en mi hombro. Todavía tengo varios buenos años más para dar, así que ¿por qué no darlo todo?

“Hay mucha emoción y entusiasmo por mis fanáticos en casa, así que sé que tengo que traerlo el 15 de octubre.

“He tenido una larga carrera y sé cómo me siento antes de las peleas. Me siento más cómodo y con más confianza de cara a esta pelea de lo que me he sentido en mucho tiempo. Ganar a Kownacki fue clave para mí y sé que sin esas victorias no estaría aquí.

“Deontay y yo nos conocemos muy bien. Cuando entrenamos, él se estaba preparando para un tipo alto como yo, mientras que yo estaba entrenando para un tipo de peleador muy diferente. Pero algunas cosas todavía se quedan atrapadas durante el entrenamiento. Sin embargo, la pelea es muy diferente al combate.

“Es difícil decir si sentí el poder de Deontay en el combate debido al casco y los guantes más grandes. Creo que se trata más de su velocidad. Algunas personas golpean con mucha fuerza, pero creo que su mejor atributo es la explosividad.

“Me gusta ser el desvalido. Me despierta un poco. Sé que tengo que concentrarme al máximo y ser la mejor versión de mí mismo. Por supuesto, todavía hay algo de presión, pero eso es lo que conlleva estar en una pelea tan importante.

“Hemos estado entrenando para esta pelea durante mucho tiempo, así que hicimos algunos cambios tácticos durante ese tiempo. Obviamente no puedo revelarlo, pero estaremos listos para Deontay.

“Deontay es rápido e impredecible con su mano derecha. Esa es su mejor habilidad. Él disfraza esa mano derecha y cuando viene”.